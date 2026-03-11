Veja o obituário desta quarta-feira, 11, em Franca:

Nome: Mario Martins

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Andreia Benedita Piza

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h