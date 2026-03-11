Uma forte chuva registrada na tarde desta terça-feira, 10, causou transtornos em Cássia, cidade mineira localizada a 63 quilômetros de Franca.

Apesar de ter durado menos de dez minutos, o temporal foi suficiente para provocar o transbordamento do córrego Santa Rita. A enxurrada invadiu ruas e avenidas da parte baixa da cidade, na região central.

Com o grande volume de água, um carro chegou a ser arrastado nas proximidades da rodoviária. Imagens feitas por moradores mostram a força da correnteza tomando conta das vias e avançando rapidamente pelas ruas.