Uma forte chuva registrada na tarde desta terça-feira, 10, causou transtornos em Cássia, cidade mineira localizada a 63 quilômetros de Franca.
Apesar de ter durado menos de dez minutos, o temporal foi suficiente para provocar o transbordamento do córrego Santa Rita. A enxurrada invadiu ruas e avenidas da parte baixa da cidade, na região central.
Com o grande volume de água, um carro chegou a ser arrastado nas proximidades da rodoviária. Imagens feitas por moradores mostram a força da correnteza tomando conta das vias e avançando rapidamente pelas ruas.
Em outro ponto da cidade, uma árvore caiu sobre um caminhão durante o temporal.
Equipes da Defesa Civil de Cássia foram deslocadas para checar os estragos provocados pela chuva. Não houve registro de vítimas.
Previsão de tempo
Para esta quarta-feira, 11, a Climatempo prevê 8,3 milímetros de chuva para Cássia. As temperaturas devem marcar entre 20°C e 25°C.
Já nesta quinta-feira, 12, os termômetros ficam na casa do 20°C e 25°C. São esperados 9,9 mílimetros na cidade.
