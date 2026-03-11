Um homem de 51 anos foi preso em flagrante depois de provocar tumulto, fazer ameaças e danificar parte da estrutura do Pronto-socorro "Álvaro Azzuz", em Franca, nessa terça-feira, 10. Alterado, ele teria ameaçado agredir uma vigilante utilizando um andador - equipamento que usa para se locomover por ter uma das pernas amputada - e ainda quebrou as travas de uma porta de vidro da unidade de saúde, antes de fugir do local.
Segundo informações apuradas, o indivíduo havia ido até a unidade de saúde para uma consulta com a assistente social. No entanto, ao chegar ao local, ele passou a apresentar comportamento bastante alterado. Durante o desentendimento, o homem ameaçou uma vigilante que trabalhava no pronto-socorro, dizendo que a agrediria utilizando o andador que carregava.
Além das ameaças, o suspeito também provocou danos ao patrimônio público. Ele quebrou as travas de uma das portas de vidro da unidade, deixando a estrutura desalinhada.
A Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a ocorrência, mas quando os agentes chegaram ao local o homem já havia fugido. Após buscas nas imediações, ele foi localizado e abordado nas proximidades do Abrigo Provisório, na avenida Dr. William Azuz.
O suspeito foi levado até a CPJ (Central de Polícia Judiciária). Durante o registro da ocorrência, ele confirmou que estava exaltado no momento do ocorrido e admitiu ter danificado a porta do pronto-socorro.
Após analisar o caso, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.
