Um homem de 51 anos foi preso em flagrante depois de provocar tumulto, fazer ameaças e danificar parte da estrutura do Pronto-socorro "Álvaro Azzuz", em Franca, nessa terça-feira, 10. Alterado, ele teria ameaçado agredir uma vigilante utilizando um andador - equipamento que usa para se locomover por ter uma das pernas amputada - e ainda quebrou as travas de uma porta de vidro da unidade de saúde, antes de fugir do local.

Segundo informações apuradas, o indivíduo havia ido até a unidade de saúde para uma consulta com a assistente social. No entanto, ao chegar ao local, ele passou a apresentar comportamento bastante alterado. Durante o desentendimento, o homem ameaçou uma vigilante que trabalhava no pronto-socorro, dizendo que a agrediria utilizando o andador que carregava.

Além das ameaças, o suspeito também provocou danos ao patrimônio público. Ele quebrou as travas de uma das portas de vidro da unidade, deixando a estrutura desalinhada.