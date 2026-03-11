Um vídeo recebido pelo Portal GCN/Sampi nessa terça-feira, 10, mostra uma adolescente de 15 anos colocando um cigarro aceso na boca de um bebê, que seria sua irmã. As imagens foram divulgadas nas redes sociais e revoltou a população de São José da Bela Vista, a 30 km de Franca, de onde são a menina e a criança. O caso rapidamente repercutiu entre moradores nas redes sociais e chegou às autoridades. Após a repercussão do caso na cidade, o perfil foi desativado.

Segundo o delegado responsável pela Polícia Civil em São José, Eduardo Bonfim, a adolescente já foi identificada e um boletim de ocorrência foi registrado. O caso será encaminhado ao Ministério Público para análise das providências cabíveis.

De acordo com o delegado, como se trata de menor de idade, o procedimento segue regras específicas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.