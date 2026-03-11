A Prefeitura de Franca começou nessa terça-feira,10, uma série de melhorias em ginásios e espaços esportivos da cidade. O primeiro local a receber os serviços foi o Ginásio "Pedro Murilla Fuentes", o "Pedrocão", palco do Sesi Franca Basquete.
Segundo a Prefeitura, a manutenção começou pelo telhado do ginásio. Entre os trabalhos realizados, estão a substituição dos parafusos de fixação das telhas e a vedação individual de cada ponto da cobertura. Para isso, será aplicada manta asfáltica de três milímetros por fusão a fogo, com o objetivo de garantir a impermeabilização e evitar infiltrações.
Também está prevista a remoção e troca da cumeeira central do telhado, que tem cerca de 51 metros de extensão. A nova estrutura será feita em chapa galvanizada, material considerado mais resistente e que oferece melhor vedação.
Outra intervenção envolve os exaustores eólicos do telhado. As chapas que foram retiradas serão substituídas por peças novas e maiores, permitindo melhor sobreposição e reduzindo o risco de novas infiltrações.
Além do Pedrocão, a Prefeitura informou que outros espaços esportivos também receberam melhorias. Os ginásios do Centro Esportivo do Champagnat passaram por pintura interna e externa.
De acordo com a Secretaria de Esporte e Cultura, as intervenções fazem parte de um cronograma de manutenção dos equipamentos esportivos municipais, com o objetivo de melhorar as condições de uso para atletas e para o público que frequenta os locais.
