A Prefeitura de Franca começou nessa terça-feira,10, uma série de melhorias em ginásios e espaços esportivos da cidade. O primeiro local a receber os serviços foi o Ginásio "Pedro Murilla Fuentes", o "Pedrocão", palco do Sesi Franca Basquete.

Segundo a Prefeitura, a manutenção começou pelo telhado do ginásio. Entre os trabalhos realizados, estão a substituição dos parafusos de fixação das telhas e a vedação individual de cada ponto da cobertura. Para isso, será aplicada manta asfáltica de três milímetros por fusão a fogo, com o objetivo de garantir a impermeabilização e evitar infiltrações.

Também está prevista a remoção e troca da cumeeira central do telhado, que tem cerca de 51 metros de extensão. A nova estrutura será feita em chapa galvanizada, material considerado mais resistente e que oferece melhor vedação.