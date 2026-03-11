Uma deficiente visual, de 47 anos, passou por momentos de dificuldade na manhã dessa terça-feira, 10, ao retornar para casa, após levar a filha de 10 anos à escola no Jardim Piratininga, em Franca. Segundo ela, o mato alto em uma área de preservação na rua Verdi Voss de Menezes acabou prendendo sua bengala e dificultando sua orientação pela pista de caminhada, fazendo com que ela se perdesse no trajeto e precisasse de ajuda para encontrar o caminho de volta.

“Não é exagero ou drama, é onde eu tenho para me guiar”, afirmou.

A moradora, de 47 anos, utiliza bengala para se orientar nas ruas e afirma que a vegetação alta na área de mata fez com que ela se perdesse, enquanto caminhava pela pista utilizada por pedestres. “O mato estava muito alto e minha bengala ficou presa. Eu não sabia mais para onde seguir”, relatou.