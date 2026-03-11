Duas organizações da sociedade civil que atuam na área de educação infantil em Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais. As oportunidades são para professor de inglês e auxiliar de sala, com atuação em unidades conveniadas com a Prefeitura.

A Associação Beneficente Gunnar Vingren, entidade sem fins lucrativos que mantém creche por meio de termo de colaboração com o município, divulgou edital de processo seletivo para duas funções. Uma das vagas é para auxiliar de sala, com contratação pelo regime CLT, jornada de 44 horas semanais e salário de R$ 2.400. Para concorrer, é necessário estar cursando pelo menos 50% da licenciatura em Pedagogia ou possuir curso superior completo na área ou magistério.

A instituição também oferece uma vaga para professor de inglês, na modalidade de prestação de serviços como pessoa jurídica. A carga horária prevista é de uma aula semanal, com remuneração de R$ 46,74 por hora-aula. Para a função, é exigida licenciatura específica em língua inglesa ou em Letras com habilitação no idioma, além de outras formações equivalentes na área.