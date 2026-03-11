Duas organizações da sociedade civil que atuam na área de educação infantil em Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais. As oportunidades são para professor de inglês e auxiliar de sala, com atuação em unidades conveniadas com a Prefeitura.
A Associação Beneficente Gunnar Vingren, entidade sem fins lucrativos que mantém creche por meio de termo de colaboração com o município, divulgou edital de processo seletivo para duas funções. Uma das vagas é para auxiliar de sala, com contratação pelo regime CLT, jornada de 44 horas semanais e salário de R$ 2.400. Para concorrer, é necessário estar cursando pelo menos 50% da licenciatura em Pedagogia ou possuir curso superior completo na área ou magistério.
A instituição também oferece uma vaga para professor de inglês, na modalidade de prestação de serviços como pessoa jurídica. A carga horária prevista é de uma aula semanal, com remuneração de R$ 46,74 por hora-aula. Para a função, é exigida licenciatura específica em língua inglesa ou em Letras com habilitação no idioma, além de outras formações equivalentes na área.
Os interessados devem enviar currículo exclusivamente pelo e-mail abgv.org@gmail.com ou pelo WhatsApp (16) 99127-7784. A vaga é destinada à unidade localizada na rua Fábio Lourenço, 1.550, no Jardim do Éden. O resultado será comunicado diretamente aos candidatos por telefone.
Outra entidade que também abriu seleção é o Centro de Convivência Infantil Sagrada Família, que busca contratar um professor de inglês como prestador de serviços com CNPJ. A carga horária também é de uma hora semanal, destinada ao atendimento das crianças da unidade mantida pela organização.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer pessoalmente com currículo na sede da instituição, localizada na rua Alípio Resende de Araújo, 1.255, no Jardim Aeroporto II, nos dias 9 e 10 de março, ou enviar o documento pelo e-mail ccisagrada@gmail.com.
A seleção inclui análise de currículos e entrevistas com os candidatos.
