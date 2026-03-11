Um cachorro da raça shih-tzu, chamado Theo, está desaparecido desde a tarde de segunda-feira, 9, no bairro Portinari, em Franca. O animal pertence à aposentada Sandra Regina Martins, de 56 anos, que enfrenta um tratamento contra o câncer na medula, e era considerado um importante apoio emocional durante a doença.
Theo sumiu por volta das 15h, nas proximidades da rua Alberto Fico, região próxima ao supermercado Big Compras. Segundo a família, o cachorro escapou e não foi mais visto desde então.
Com cerca de quatro anos, o animal foi adotado ainda filhote, com apenas 45 dias de vida, e desde então se tornou parte fundamental da rotina da casa. Além de companheiro da família, Theo também acompanha Sandra em um momento delicado de saúde.
De acordo com familiares, a ausência do cachorro tem sido muito sentida. Sandra, que luta contra um câncer na medula - mieloma múltiplo -, tem chorado diariamente desde o desaparecimento do animal.
“Ele é o companheiro dela. Ajuda muito no emocional durante o tratamento. Desde que sumiu, ela sente muito a falta dele”, contou um familiar.
Theo também faz tratamento de saúde por um problema no pâncreas, o que aumenta a preocupação da família quanto ao paradeiro do animal.
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar o cachorro pode entrar em contato pelos telefones: (16) 98121-5222 e (16) 99118-9671.
A família pede ajuda da população para encontrar Theo e trazer de volta o companheiro que, além de um animal de estimação, representa apoio e conforto para Sandra neste momento difícil.
