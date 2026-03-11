Um cachorro da raça shih-tzu, chamado Theo, está desaparecido desde a tarde de segunda-feira, 9, no bairro Portinari, em Franca. O animal pertence à aposentada Sandra Regina Martins, de 56 anos, que enfrenta um tratamento contra o câncer na medula, e era considerado um importante apoio emocional durante a doença.

Theo sumiu por volta das 15h, nas proximidades da rua Alberto Fico, região próxima ao supermercado Big Compras. Segundo a família, o cachorro escapou e não foi mais visto desde então.

Com cerca de quatro anos, o animal foi adotado ainda filhote, com apenas 45 dias de vida, e desde então se tornou parte fundamental da rotina da casa. Além de companheiro da família, Theo também acompanha Sandra em um momento delicado de saúde.