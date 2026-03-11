A Secretaria de Infraestrutura de Franca iniciou na segunda-feira, 9, as obras de implantação e adequação do sistema de drenagem pluvial na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, na altura da cachoeira. A intervenção tem provocado interdições na pista no sentido Select à avenida Champagnat.
A obra tem como objetivo ampliar a captação e condução das águas da chuva, contribuindo para o correto escoamento superficial e prevenindo pontos de acúmulo de água na via, diminuindo as constantes enchentes no período de chuva.
Nesta etapa inicial, estão sendo executados serviços de infraestrutura voltados ao sistema de drenagem. Entre eles, estão a construção de bocas de lobo para captação das águas pluviais, implantação de um dissipador de energia no córrego para reduzir a velocidade do lançamento da água, construção de um Poço de Visita (PV) em concreto armado com dimensões de 1,50 metro por 1,50 metro e a instalação de uma rede de drenagem pluvial com diâmetro de 1.000 milímetros, que fará a ligação entre o poço de visita e o dissipador.
Também está prevista a implantação de um novo trecho de rede de drenagem entre a rua Antônio Belmonte e as proximidades do retorno localizado em frente à concessionária Fiat. No entanto, nesta fase inicial será realizada apenas a intervenção necessária para a construção do poço de visita na esquina da avenida com a rua.
De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que essa etapa inicial da obra seja concluída ainda neste mês de março. Para a execução dos trabalhos, foram implantados desvios de tráfego na região, devidamente sinalizados após aprovação da Secretaria de Segurança, por meio do setor de trânsito, com o objetivo de garantir a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores envolvidos na obra.
Preparação para recapeamento
Em entrevista ao programa A Hora é Essa!, da Rádio Difusora, em agosto do ano passado, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) já havia antecipado que intervenções estruturais seriam realizadas antes do recapeamento em importantes vias da cidade.
Na ocasião, ele explicou que obras de infraestrutura, incluindo intervenções em redes antigas de tubulação, seriam necessárias antes da aplicação de novo asfalto. Segundo o prefeito, a medida evita que o recapeamento seja danificado posteriormente por obras de manutenção.
“A tubulação no meio da rua é metálica e antiga. Quando passa a máquina vibratória do recapeamento, às vezes a tubulação se rompe. Quando se vai fazer a duplicação e transferir o sistema de água e esgoto para a calçada, é preciso abrir buracos. Então, não tem como recapar agora para abrir buraco dois meses depois”, afirmou.
Ainda de acordo com o prefeito, as intervenções estruturais e o conjunto de obras em uma das principais avenidas de Franca devem se estender por um período estimado de três a quatro meses, contando todas as etapas.
