A Secretaria de Infraestrutura de Franca iniciou na segunda-feira, 9, as obras de implantação e adequação do sistema de drenagem pluvial na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, na altura da cachoeira. A intervenção tem provocado interdições na pista no sentido Select à avenida Champagnat.

A obra tem como objetivo ampliar a captação e condução das águas da chuva, contribuindo para o correto escoamento superficial e prevenindo pontos de acúmulo de água na via, diminuindo as constantes enchentes no período de chuva.

Nesta etapa inicial, estão sendo executados serviços de infraestrutura voltados ao sistema de drenagem. Entre eles, estão a construção de bocas de lobo para captação das águas pluviais, implantação de um dissipador de energia no córrego para reduzir a velocidade do lançamento da água, construção de um Poço de Visita (PV) em concreto armado com dimensões de 1,50 metro por 1,50 metro e a instalação de uma rede de drenagem pluvial com diâmetro de 1.000 milímetros, que fará a ligação entre o poço de visita e o dissipador.