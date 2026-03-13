O Franca Carrascos estreia neste domingo, 15, na temporada 2026 da São Paulo Football League (SPFL) – Série Ouro. A equipe francana enfrenta o Assis Captains às 10h, na cidade de Agudos, marcando o início da caminhada do time na competição estadual de futebol americano.

O confronto traz boas lembranças para o Carrascos. No último encontro entre as equipes, o time de Franca venceu o adversário por 25 a 3, em partida disputada em Ribeirão Preto, com atuação dominante em campo.

Na ocasião, o quarterback João Vitor foi um dos destaques ao anotar dois touchdowns - um em passe e outro em corrida. No jogo aéreo, o wide receiver Eduardo Miller recebeu o passe para touchdown e ampliou a vantagem do time. Já pelo chão, Ciro Nagao também chegou à endzone e garantiu mais seis pontos para os Carrascos.