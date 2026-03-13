15 de março de 2026
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PRIMEIRA RODADA

Carrascos estreia na SPFL neste domingo contra Assis Captains

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Éder B. Martins/Click em Ação
Um dos momentos em que a defesa dos Carrascos segurou o ataque dos Capitains, no último duelo
Um dos momentos em que a defesa dos Carrascos segurou o ataque dos Capitains, no último duelo

O Franca Carrascos estreia neste domingo, 15, na temporada 2026 da São Paulo Football League (SPFL) – Série Ouro. A equipe francana enfrenta o Assis Captains às 10h, na cidade de Agudos, marcando o início da caminhada do time na competição estadual de futebol americano.

O confronto traz boas lembranças para o Carrascos. No último encontro entre as equipes, o time de Franca venceu o adversário por 25 a 3, em partida disputada em Ribeirão Preto, com atuação dominante em campo.

Na ocasião, o quarterback João Vitor foi um dos destaques ao anotar dois touchdowns - um em passe e outro em corrida. No jogo aéreo, o wide receiver Eduardo Miller recebeu o passe para touchdown e ampliou a vantagem do time. Já pelo chão, Ciro Nagao também chegou à endzone e garantiu mais seis pontos para os Carrascos.

A defesa francana também teve atuação sólida. Ariel Andrade e Adriel Andrade registraram um sack cada, pressionando o ataque adversário. Leonardo Miquilini e Wagner Rocha contribuíram com tackles para perda de jardas, limitando o Assis Captains a apenas um field goal.

Para a temporada 2026, o Carrascos chega ainda mais fortalecido. A diretoria manteve 100% da base de atletas de Franca e reforçou o elenco com a chegada de 12 novos jogadores da região, muitos com experiência em competições estaduais e nacionais.

Segundo o representante da equipe, Marcos Soares, o planejamento deste ano é o mais ambicioso da história do clube.

“Este ano, 2026, é o ano que o Carrascos vai entrar mais forte na competição. A gente não almeja nada menos que a semifinal, mas com o objetivo claro de estar na final. O Carrascos hoje entra na segunda divisão como favorito”, afirmou.

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