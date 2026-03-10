A unidade do supermercado Big Compra na avenida Brasil, em Franca, foi liberada pela Vigilância Sanitária após cumprir todas as adequações exigidas em fiscalização realizada em fevereiro. O estabelecimento passou por reformas estruturais, reforçou procedimentos de segurança alimentar e ampliou o controle de pragas.
A crise teve início quando denúncias revelaram a presença de roedores no depósito e irregularidades sanitárias. Na ocasião, 92 quilos de carne imprópria para consumo foram descartadas. Segundo a empresa, houve uma falha logística, porque os alimentos já estavam separados para descarte. O supermercado recebeu prazo de 10 dias para corrigir as falhas sob risco de multa de até R$ 384 mil. Com a regularização confirmada, a penalidade foi reduzida a R$ 10 mil.
Reformas estruturais e novos procedimentos
As adequações abrangeram diferentes setores da loja. Na área de depósito, o supermercado realizou pintura completa e afastou produtos que estavam em contato direto com as paredes, além de reforçar os processos de limpeza e organização. O controle de pragas, que já era terceirizado, passou por ampliação para garantir monitoramento mais frequente.
No açougue, pisos quebrados foram substituídos e a equipe recebeu treinamento reforçado sobre Boas Práticas de Manipulação (BPM). A rede também formalizou parceria com empresa especializada para coleta e descarte adequado de mercadorias impróprias para consumo, garantindo rastreabilidade e conformidade sanitária.
'A velocidade da correção define quem somos'
Em entrevista ao Portal GCN/Sampi, o fundador da rede, Claudinei Sousa, reconheceu que houve falhas pontuais e destacou a rapidez na resposta à crise. “Poderia justificar com uma certa maldade de quem denunciou, porque não refletia a exata realidade, mas não gosto deste papel. Havia problemas. Nossa parte era resolver. Foi feito”, afirmou. "Quando você constrói uma marca ao longo de anos, aprende que a confiança do cliente não se negocia. O que nos define não é o erro, mas a velocidade com que foi corrigido e o que fazemos para evitar que se repita”, declarou Sousa.
O empresário afirmou que a situação serviu como alerta para toda a rede, que conta com dez unidades na região.
"Prefiro assumir um erro com a cabeça erguida e corrigir do que fingir o problema não é conosco. Nossos clientes merecem o melhor, e é isso que vamos continuar a entregar, como sempre. Temos preço baixo, qualidade e máximo respeito com o cliente", afirmou. “O Big Compra não é só um negócio. É a minha vida”.
A empresa contratou consultoria sanitarista externa para revisar processos em todas as unidades e garantir que os padrões de segurança alimentar sejam mantidos de forma rigorosa. A unidade da avenida Brasil segue com sua operação normal e auditorias internas periódicas programadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.