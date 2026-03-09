O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo promove, nesta quarta-feira, 11, o “Encontro Regional da Mulher Contabilista em Franca e Batatais”, com uma pauta considerada decisiva para a classe contábil: os impactos da Reforma Tributária e as mudanças previstas na nova tributação do IRPF a partir de 2026.
A atividade será realizada das 14h às 16h30, no Auditório da Assescofran, localizado na rua Conceição Cáceres Munhoz, 1719, Vila Santa Rita, em Franca. O evento é gratuito e voltado a profissionais da contabilidade com registro ativo nos CRCs, estudantes cadastrados e demais interessados no tema.
Debate estratégico em dois painéis
A programação será dividida em dois painéis temáticos, abordando pontos centrais da atual transformação no sistema tributário brasileiro.
O Painel 1, das 14h às 15h, terá como tema “Reforma Tributária: O Papel Estratégico do Contador na Adequação e Transição”. A proposta é discutir como os profissionais da contabilidade devem se posicionar diante das mudanças estruturais, assumindo função estratégica na orientação de empresas e contribuintes durante o período de transição.
Já o Painel 2, das 15h às 16h30, tratará da “Nova Tributação do IRPF 2026: Alteração do Tratamento dos Lucros e Dividendos, conforme Lei 15.270/2025”. A discussão vai detalhar as alterações previstas na legislação, especialmente no que se refere à tributação de lucros e dividendos, ponto que impacta diretamente empresários, investidores e profissionais liberais.
Especialistas com ampla experiência
Entre as palestrantes confirmadas, está Katia De Angelo Garcia, contadora, mestre em Administração Profissional de Micro e Pequenas Empresas e especialista em Gestão Empresarial. Bacharel em Ciências Contábeis pela Unifecap, atua como consultora tributária e contábil e professora universitária, acumulando mais de 25 anos de experiência na área.
Também participa Liliane Boa Sorte Teixeira, contadora e especialista em Perícia Contábil, Financeira e Tributária. Com mais de 15 anos de atuação nas áreas contábil, fiscal e tributária, é perita judicial e extrajudicial, consultora tributária e CEO do escritório Atena Perícias e Consultoria Ltda., além de autora de artigos técnicos e professora conteudista.
A moderação ficará a cargo das representantes do CRCSP nas cidades de Franca e Batatais: Cristina Lucia Bastianini e Regiane Arantes, respectivamente.
As inscrições podem ser feitas previamente por meio de link disponibilizado pelo CRCSP.
