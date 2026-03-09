O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo promove, nesta quarta-feira, 11, o “Encontro Regional da Mulher Contabilista em Franca e Batatais”, com uma pauta considerada decisiva para a classe contábil: os impactos da Reforma Tributária e as mudanças previstas na nova tributação do IRPF a partir de 2026.

A atividade será realizada das 14h às 16h30, no Auditório da Assescofran, localizado na rua Conceição Cáceres Munhoz, 1719, Vila Santa Rita, em Franca. O evento é gratuito e voltado a profissionais da contabilidade com registro ativo nos CRCs, estudantes cadastrados e demais interessados no tema.

Debate estratégico em dois painéis

A programação será dividida em dois painéis temáticos, abordando pontos centrais da atual transformação no sistema tributário brasileiro.