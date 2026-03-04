04 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRÂNSITO

Motorista ignora 'pare' e atinge motociclista em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/WhatsApp/GCN
Câmera de segurança flagrou o acidente no Parque Progresso
Câmera de segurança flagrou o acidente no Parque Progresso

Um jovem motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no fim da manhã do último domingo, 1º, no cruzamento das ruas Onófre Di Giácomo e João Trentino Zieler, no Parque Progresso, em Franca.

De acordo com informações de testemunhas e das câmeras de segurança, a condutora do carro, um Creta preto, teria avançado a sinalização de “pare” e atingido o jovem, que estava com uma mulher na garupa e seguia pela via preferencial com a motocicleta. Com o impacto, ele caiu ao solo e sofreu uma fratura na perna. A mulher também ficou com escoriações pelo corpo.

A motorista alegou que estaria correta e acionou a Polícia Militar. Entretanto, as câmeras de segurança comprovaram que ela estava errada. Durante a ocorrência, os policiais elaboraram as notificações de trânsito cabíveis, sendo aplicadas algumas multas também ao motociclista que estava com irregularidades.

O jovem foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para atendimento médico. Ele é trabalhador autônomo e ajuda a mãe financeiramente. Em razão da fratura, deverá ficar afastado das atividades por alguns dias até a recuperação.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários