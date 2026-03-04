Um jovem motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no fim da manhã do último domingo, 1º, no cruzamento das ruas Onófre Di Giácomo e João Trentino Zieler, no Parque Progresso, em Franca.

De acordo com informações de testemunhas e das câmeras de segurança, a condutora do carro, um Creta preto, teria avançado a sinalização de “pare” e atingido o jovem, que estava com uma mulher na garupa e seguia pela via preferencial com a motocicleta. Com o impacto, ele caiu ao solo e sofreu uma fratura na perna. A mulher também ficou com escoriações pelo corpo.

A motorista alegou que estaria correta e acionou a Polícia Militar. Entretanto, as câmeras de segurança comprovaram que ela estava errada. Durante a ocorrência, os policiais elaboraram as notificações de trânsito cabíveis, sendo aplicadas algumas multas também ao motociclista que estava com irregularidades.