Um furto de aproximadamente R$ 6 mil em andaimes foi registrado na manhã da última quarta-feira, 25, no bairro Primo Meneghetti, em Franca. O crime ocorreu em uma obra localizada na rua Adhemar Roberto Mendes, conforme boletim de ocorrência.
De acordo com as informações repassadas à reportagem, os trabalhadores não compareceram ao local na quarta-feira por causa da chuva e perceberam o furto apenas no dia seguinte. Ao todo, foram levadas 20 unidades de andaime.
Dois homens em uma Pampa aproveitaram a falta de pessoal na obra para furtar os andaimes. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.
Familiares informaram que possuem imagens de câmeras de segurança que mostram a ação dos autores e pedem que qualquer informação que possa ajudar na identificação dos envolvidos seja repassada às autoridades policiais.
A Polícia Civil deve analisar as imagens e dar sequência às investigações. Informações podem ser comunicadas de forma anônima pelo telefone 181 (Disque-Denúncia).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.