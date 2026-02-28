28 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
APROVEITOU A CHUVA

Furto de andaimes causa prejuízo de R$ 6 mil no Primo Meneghetti

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp/GCN
Veículo com os andaimes furtados se preparando para fugir
Veículo com os andaimes furtados se preparando para fugir

Um furto de aproximadamente R$ 6 mil em andaimes foi registrado na manhã da última quarta-feira, 25, no bairro Primo Meneghetti, em Franca. O crime ocorreu em uma obra localizada na rua Adhemar Roberto Mendes, conforme boletim de ocorrência.

De acordo com as informações repassadas à reportagem, os trabalhadores não compareceram ao local na quarta-feira por causa da chuva e perceberam o furto apenas no dia seguinte. Ao todo, foram levadas 20 unidades de andaime.

Dois homens em uma Pampa aproveitaram a falta de pessoal na obra para furtar os andaimes. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Familiares informaram que possuem imagens de câmeras de segurança que mostram a ação dos autores e pedem que qualquer informação que possa ajudar na identificação dos envolvidos seja repassada às autoridades policiais.

A Polícia Civil deve analisar as imagens e dar sequência às investigações. Informações podem ser comunicadas de forma anônima pelo telefone 181 (Disque-Denúncia).

