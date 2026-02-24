Morreu nessa terça-feira, 24, em Franca, a servidora pública Carla Souza Bonfim, aos 39 anos. Ela enfrentava há mais de um ano um câncer de pulmão. Carla era funcionária pública de carreira e atuava na Casa do Diabético. Era reconhecida pela dedicação e pelo comprometimento com a população atendida.
Carla era filha de Elizabete e sobrinha do ex-prefeito Gilson de Souza. Ela deixa dois filhos pequenos. A morte causou comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho.
Ao Portal GCN/Sampi, Gilsinho de Souza, filho do ex-prefeito e primo de Carla, destacou o vínculo familiar e o impacto da perda. “É um momento muito triste. Pessoa muito querida, não só pela nossa família, mas pelos amigos. E jovem, mãe de dois filhos… Vai ficar muita saudade”, afirmou.
Ele ressaltou ainda a união da família. “Nossa família, graças a Deus, é muito apegada. A gente sempre procura estar junto nas festas, nos finais de ano, compartilhando tanto na alegria quanto nas dificuldades.”
O velório será realizado a partir das 6h desta quarta-feira, 25, no Memorial Nova Franca, Sala 03. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.
