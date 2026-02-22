Após a tragédia com uma lancha, que terminou com seis mortes, na represa do Rio Grande, em Rifaina, o vice-prefeito da cidade, Alcides Diniz dos Santos Cidinho, o "Cidinho" (PSD), fez duras críticas à falta de fiscalização das embarcações que circulam na região.

O alerta ocorre em um momento em que a cidade vive forte crescimento turístico, com lançamento de condomínios, aumento da presença de visitantes e ampliação significativa na circulação de veículos aquáticos, como lanchas e jet-skis.

Segundo Cidinho, a responsabilidade pela fiscalização das águas é integralmente da União, por meio do Governo Federal, da Marinha do Brasil e do Ministério da Defesa. “A responsabilidade é 100% da União. Quem cuida é a Marinha, por meio da Capitania”, afirmou.