Wesley Carlos da Silva, de 45 anos, era quem pilotava a lancha no momento do acidente ocorrido em Rifaina. Presença frequente na cidade turística, o comerciante estava sempre cercado de amigos e fazia questão de estar ao lado deles.

A tia de Wesley afirmou, no local, que ele teria sofrido um corte na cabeça. Morador de Franca, ele é uma das seis vítimas do grave acidente envolvendo a lancha que bateu contra um píer. Wesley deixa um casal de filhos.

O amigo Leandro Damásio disse que Wesley era uma pessoa alegre. “Um amigo que sempre ficará em nossas memórias, trabalhador, carinhoso com os filhos, um ótimo pai. Amava curtir a vida, todos que tinham em volta amavam ele, sempre de bem com a vida. Muitos anos de amizade.”