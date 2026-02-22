A região foi marcada por profunda comoção neste fim de semana após o grave acidente ocorrido na noite de sábado, 21, em Rifaina, quando uma lancha com 15 ocupantes colidiu contra um píer. A tragédia resultou na morte de seis pessoas e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, guarda-vidas, Polícia Militar e Guarda Civil de Rifaina.
As vítimas são Wesley Carlos da Costa (45 anos), Juliana Fernanda (41 anos), Viviane Aredes (35 anos), Bento Aredes (4 anos), Marina Rodrigues (22 anos) e Erika Fernanda Leal Lima (41 anos).
Diante do ocorrido, a Prefeitura de Patrocínio Paulista decretou Luto Oficial pelo falecimento de Viviane Aredes e de seu filho, Bento Aredes, irmã e sobrinho da primeira-dama Isabela Aredes Bertelli, mulher do prefeito Mário Marcelo.
Em nota, a administração municipal manifestou profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos, desejando que Deus conceda força, serenidade e conforto neste momento de imensa dor. O município também destacou que a memória das vítimas permanecerá viva no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-las.
As Prefeituras de Rifaina e Sacramento também manifestaram publicamente seu pesar pelo ocorrido, expressando solidariedade às famílias e amigos das vítimas. Em notas oficiais, os municípios destacaram a dor irreparável das perdas, colocaram-se à disposição para prestar apoio às famílias e desejaram força, serenidade e conforto neste momento de imensa tristeza.
Empreendimentos da região, como os bares flutuantes de Rifaina, também se manifestaram publicamente. Em comunicados divulgados nas redes sociais, expressaram luto e solidariedade às famílias atingidas, informando a suspensão das atividades neste domingo, 22, em respeito às vítimas.
