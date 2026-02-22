A região foi marcada por profunda comoção neste fim de semana após o grave acidente ocorrido na noite de sábado, 21, em Rifaina, quando uma lancha com 15 ocupantes colidiu contra um píer. A tragédia resultou na morte de seis pessoas e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, guarda-vidas, Polícia Militar e Guarda Civil de Rifaina.

As vítimas são Wesley Carlos da Costa (45 anos), Juliana Fernanda (41 anos), Viviane Aredes (35 anos), Bento Aredes (4 anos), Marina Rodrigues (22 anos) e Erika Fernanda Leal Lima (41 anos).

Diante do ocorrido, a Prefeitura de Patrocínio Paulista decretou Luto Oficial pelo falecimento de Viviane Aredes e de seu filho, Bento Aredes, irmã e sobrinho da primeira-dama Isabela Aredes Bertelli, mulher do prefeito Mário Marcelo.