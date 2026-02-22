Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste domingo, 22, na Rodovia Tancredo Neves, nas proximidades da entrada para o Paiolzinho, entre Franca e Claraval (MG).

A colisão envolveu dois veículos modelo Fiat Uno. Segundo informações apuradas no local, o Uno azul teria invadido a pista e atingido o Uno branco, que seguia regularmente pela rodovia. O impacto causou danos materiais nos dois automóveis e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Todos os ocupantes dos veículos passam bem e não houve necessidade de encaminhamento hospitalar. O trânsito ficou parcialmente lento por alguns minutos, mas não chegou a ser totalmente interditado.