Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste domingo, 22, na Rodovia Tancredo Neves, nas proximidades da entrada para o Paiolzinho, entre Franca e Claraval (MG).
A colisão envolveu dois veículos modelo Fiat Uno. Segundo informações apuradas no local, o Uno azul teria invadido a pista e atingido o Uno branco, que seguia regularmente pela rodovia. O impacto causou danos materiais nos dois automóveis e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Todos os ocupantes dos veículos passam bem e não houve necessidade de encaminhamento hospitalar. O trânsito ficou parcialmente lento por alguns minutos, mas não chegou a ser totalmente interditado.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
Comentários
1 Comentários
-
APARECIDO DONIZETE NUNES 44 min atrásTEMOS QUE REDOBRAR O CUIDADO, NUNCA SABEMOS QUANDO UM RETARDADO VAI CRURR A NOSSA FRENTE.