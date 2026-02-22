22 de fevereiro de 2026
SUSTO

Uno invade pista e provoca acidente na Tancredo Neves

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Ocupantes dos veículos não ficaram feridos
Ocupantes dos veículos não ficaram feridos

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste domingo, 22, na Rodovia Tancredo Neves, nas proximidades da entrada para o Paiolzinho, entre Franca e Claraval (MG).

A colisão envolveu dois veículos modelo Fiat Uno. Segundo informações apuradas no local, o Uno azul teria invadido a pista e atingido o Uno branco, que seguia regularmente pela rodovia. O impacto causou danos materiais nos dois automóveis e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Todos os ocupantes dos veículos passam bem e não houve necessidade de encaminhamento hospitalar. O trânsito ficou parcialmente lento por alguns minutos, mas não chegou a ser totalmente interditado.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

Comentários

1 Comentários

  • APARECIDO DONIZETE NUNES 44 min atrás
    TEMOS QUE REDOBRAR O CUIDADO, NUNCA SABEMOS QUANDO UM RETARDADO VAI CRURR A NOSSA FRENTE.