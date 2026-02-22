Veja o obituário deste domingo, 22, em Franca:
Nome: Miriam Silvia Rosa Fernandes
- Idade: Não informada
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
- Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Viviane Aparecida Aredes
- Idade: Não informada
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Úrsula de Oliveira
- Idade: Não informada
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 16h
