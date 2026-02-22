Você pode até não saber o que é “Tema 1209”, mas se você é vigilante, ou trabalha sob risco real, tem grandes chances de sentir no bolso o que o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu no último dia 13/02/2026 e, claro, ouvir por aí que “agora acabou tudo”.

Calma. Nem acabou tudo, nem é para aplaudir de olhos fechados. É para entender o jogo.

O Tema 1209 do STF mexe com uma pergunta simples e incômoda: perigo, periculosidade, dá direito a aposentadoria especial no INSS?