Flávia
Ela é exemplo de força, garra, determinação e credibilidade. Apaixonada pela família, amigos e trabalho, Flávia Lancha está sempre pronta para oferecer o seu melhor independentemente da situação. Cafeicultora de destaque, idealizadora da Gima e do Icol, mulher que se destaca na política do Estado de São Paulo. Flávia é multitarefas, sem perder seu carisma, alegria e - um dos pontos que eu mais admiro - a lealdade com os seus. Ela comemora nova idade dia 24 de fevereiro.
Convite
Recebi um convite especial do casal amigo e empreendedor Karol Santos e Leandro Carrijo para a inauguração de mais uma unidade da famosa e bem-sucedida Capitão Prime Hamburgueria, que aconteceu no dia 19 de fevereiro. A noite foi marcada pela presença de familiares, amigos e companheiros rotarianos do proprietário Leandro, que atualmente preside o Rotary Club de Franca Imperador. Foi uma celebração regada a muito sabor e momentos de alegria, onde todos puderam desfrutar das delícias do cardápio e brindar ao sucesso do novo empreendimento.
Delícia
Infelizmente, não pude estar presente na inauguração, mas no dia seguinte fiz questão de visitar o casal e saborear um dos seus carros-chefes: o suculento “Cheese”, que vem com um hambúrguer incrível da casa e um maravilhoso queijo provolone empanado, proporcionando um sabor irresistível. O chope estava geladíssimo, o atendimento foi excelente e o espaço kids é uma ótima opção para as famílias. Além disso, tive o prazer de conhecer a mais nova integrante da família, a Bella, que acaba de completar 50 dias de vida, trazendo muita alegria para a mamãe e o papai. Parabéns, Karol e Leandro, pelo maravilhoso trabalho e pela conquista! Que venham muitos sucessos pela frente!
Save the Date
Falando em Rotary Club de Franca Imperador, o presidente Leandro Carrijo compartilhou que o tradicional Fest Bar já tem data marcada! Anote na sua agenda: será de 6 a 9 de agosto e de 13 a 16 do mesmo mês. O evento acontecerá novamente no espaço ao lado do Franca Shopping e promete vir recheado de surpresas. Prepare-se para momentos de confraternização, boa música e, claro, deliciosas opções gastronômicas. Não perca essa oportunidade de se divertir e apoiar as iniciativas do Rotary.
Maria
Destaque especial para a festa de 15 anos da encantadora Maria Vilhena Pizzo Conterato, filha do casal Silvia e Alan Conterato e irmã do querido Marcelinho. A celebração reuniu familiares e amigos em um ambiente deslumbrante, com modelos lindíssimos da Collezioni Alta Costura, no Espaço Cedro, que se transformou em um verdadeiro palco para uma noite inesquecível. Sob a assessoria e cerimonial da Cazza Eventos, a festa contou com uma decoração impecável da Dona Finna Decorações, criando um cenário mágico para os convidados. A noite foi imortalizada em imagens cinematográficas do badalado fotógrafo Renato Moura e sua Heart Fotografia e pelo internacional Lino Moraes, com vídeos incríveis e seu drone que fez imagens surpreendentes.
Atrações
A DJ Monise, de Ribeirão Preto, acompanhada do talentoso saxofonista Julian, abriu a pista de dança com muita energia. Logo em seguida, Maria fez sua entrada triunfal ao lado da mãe e dançou a esperada valsa com o pai, avós, padrinho, irmão e o príncipe Dudu. A coreografia e as músicas foram escolhidas a dedo, sob a supervisão do artista William Matias, garantindo um momento emocionante e perfeito. A balada continuou animada com a ótima banda Maria Joana, que arrasou no repertório e nos efeitos audiovisuais, em parceria com o DJ Guilherme Andrade e o DJ Murilo Henrique. Para encerrar a noite com chave de ouro, a badalada DJ Mandica trouxe um funk animadíssimo que fez todos dançarem até o fim.
Delícias
O buffet foi uma atração à parte, com um cardápio exclusivo idealizado e preparado por Elis do Val, do Empório Buffet, e assinado pela talentosa chefe Lia. Entre as delícias, destacaram-se uma Ilha de comida japonesa e uma Ilha teen, que incluía uma lareira para derreter queijos, marshmallows e outras iguarias irresistíveis. As sobremesas foram um espetáculo à parte, com o gelato perfeito da Latteria di Ophelia, doces incríveis da Kores e Sabores, e Desejo & Sabor, além do bolo cenográfico elaborado pela talentosa Daiana Oliveira.
Foi uma noite impecável do começo ao fim, onde a alegria e o amor reinaram. Parabéns, Maria! Que sua vida seja sempre repleta de momentos tão especiais!
Parabéns
Um abraço especial para a minha amiga de longa data, a talentosa jornalista e radialista Rê Comparini, que comemorou mais um ano de vida no dia 19 de fevereiro. Ela estava rodeada pelo amor de familiares e amigos, celebrando esse momento especial. Desejo que este novo ciclo venha recheado de realizações, alegrias e muito sucesso. Que você continue brilhando e inspirando todos ao seu redor!
Coquetel e Passarela
Na noite do dia 19 de fevereiro, o Espaço Gênesis foi palco de um evento encantador que celebrou a conexão entre fornecedores e a beleza da moda. O Coquetel e Passarela Gênesis reuniu convidados em um ambiente sofisticado, onde um deslumbrante desfile fez as honras da casa, destacando as últimas tendências do universo da moda. A ocasião também marcou a inauguração de uma nova área para cerimônias ao ar livre, que promete ser um cenário perfeito para celebrações inesquecíveis. Entre sorrisos e trocas de ideias, a noite se tornou um verdadeiro tributo à elegância e à união do setor. Tudo sob a direção da elegante e competente Renata Rocha. Sucesso!
Feijoada
No próximo sábado, dia 28 de fevereiro, a Creche Nossa Senhora Aparecida realizará uma deliciosa feijoada, e a presidente Lígia de Almeida Prado convida toda a sociedade a participar dessa ação solidária. A porção de 2 litros será vendida por apenas R$ 90. Essa é uma excelente oportunidade para saborear um prato típico e, ao mesmo tempo, contribuir para o bem-estar das nossas crianças. A sua solidariedade é fundamental para fazer a diferença na vida delas. Não deixe de fazer sua reserva pelo celular (16) 99227-3791.
Dante
Um carinho especial também para o oftalmologista e fundador do Hospital Oftalmológico de Franca, Dante Baboni, que celebrou mais um ano de vida ao lado da esposa Carol e dos filhos Heitor e Mama, no Monreale Resort. Aproveitante a oportunidade, deixo um ‘spoiler’: Dante está preparando para este ano o Leilão Tendências para o Nelore Cadan. Fiquem ligados, pois trarei mais detalhes em breve! Parabéns, Dante! Que seu novo ano seja repleto de conquistas e felicidade!
