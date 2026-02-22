Infelizmente, não pude estar presente na inauguração, mas no dia seguinte fiz questão de visitar o casal e saborear um dos seus carros-chefes: o suculento “Cheese”, que vem com um hambúrguer incrível da casa e um maravilhoso queijo provolone empanado, proporcionando um sabor irresistível. O chope estava geladíssimo, o atendimento foi excelente e o espaço kids é uma ótima opção para as famílias. Além disso, tive o prazer de conhecer a mais nova integrante da família, a Bella, que acaba de completar 50 dias de vida, trazendo muita alegria para a mamãe e o papai. Parabéns, Karol e Leandro, pelo maravilhoso trabalho e pela conquista! Que venham muitos sucessos pela frente!

Save the Date

Falando em Rotary Club de Franca Imperador, o presidente Leandro Carrijo compartilhou que o tradicional Fest Bar já tem data marcada! Anote na sua agenda: será de 6 a 9 de agosto e de 13 a 16 do mesmo mês. O evento acontecerá novamente no espaço ao lado do Franca Shopping e promete vir recheado de surpresas. Prepare-se para momentos de confraternização, boa música e, claro, deliciosas opções gastronômicas. Não perca essa oportunidade de se divertir e apoiar as iniciativas do Rotary.

Maria