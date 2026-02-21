Segundo ele, antes de se tornar referência na área de segurança alimentar, Ursula passou por diferentes ocupações. “A Ursula já trabalhou como caseira de chácara, ela já trabalhou como empregada, funcionária em restaurante. E ela é uma militante histórica na região de Franca, na área de segurança e soberania alimentar, que se refere ao combate à fome, algo que ela já teve contato, que ela já passou na vida.”

No último ano de vida, em 2025, Úrsula foi aprovada em um edital do governo federal para atuar como agente de economia solidária, por meio do edital Paul Singer. A iniciativa remunera agentes que desenvolvem projetos de economia solidária em diferentes territórios do país.

“A pessoa que há um ano atrás foi aprovada e estava atuando e sobrevivendo com a bolsa do edital Paul Singer era a Ursula. Então o último ano dela de vida, ela passou integralmente trabalhando na militância social, na divulgação da economia solidária no combate à fome na luta pela segurança e pela soberania alimentar”, disse.