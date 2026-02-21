Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante operação da ROCAM na região do Aeroporto, em Franca, nesta sexta-feira, 20. Com ele, policiais apreenderam pinos de cocaína, além de porções de crack e maconha.

De acordo com informações da Força Tática da Polícia Militar, equipes da ROCAM realizavam patrulhamento pela Avenida Gabriela de Almeida Pirajá, nº 1860, quando avistaram o suspeito fazendo contato com outro indivíduo, que não foi identificado.

Diante da atitude considerada suspeita, os policiais realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontrados pinos de cocaína e um aparelho celular. Próximo ao abordado, havia ainda uma pochete contendo mais porções de crack, cocaína e maconha.