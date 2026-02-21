21 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRÁFICO DE DROGAS

Pinos de cocaína e crack levam homem à prisão em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Drogas apreendidas pelos policiais militares
Drogas apreendidas pelos policiais militares

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante operação da ROCAM na região do Aeroporto, em Franca, nesta sexta-feira, 20. Com ele, policiais apreenderam pinos de cocaína, além de porções de crack e maconha.

De acordo com informações da Força Tática da Polícia Militar, equipes da ROCAM realizavam patrulhamento pela Avenida Gabriela de Almeida Pirajá, nº 1860, quando avistaram o suspeito fazendo contato com outro indivíduo, que não foi identificado.

Diante da atitude considerada suspeita, os policiais realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontrados pinos de cocaína e um aparelho celular. Próximo ao abordado, havia ainda uma pochete contendo mais porções de crack, cocaína e maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O homem foi conduzido ao CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários