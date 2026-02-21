Na noite desta sexta-feira, 20, uma ação da Força Tática do 15º BPM/I resultou na prisão em flagrante de quatro acusados por receptação de veículo roubado, adulteração de sinais identificadores e associação criminosa, em Franca.

Durante patrulhamento tático, os policiais avistaram quatro indivíduos que acabavam de deixar um Jeep Renegade. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos apressaram o passo, tentando sair do campo de visão da equipe, mas foram rapidamente alcançados e abordados.

Na revista pessoal, não foi encontrado nada de ilícito com os acusados. Contudo, no bolso de um deles, os policiais localizaram a chave do veículo. Questionados, os quatro alegaram estar apenas passeando. O suspeito que portava a chave afirmou tê-la encontrado no chão.