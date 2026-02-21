Na noite desta sexta-feira, 20, uma ação da Força Tática do 15º BPM/I resultou na prisão em flagrante de quatro acusados por receptação de veículo roubado, adulteração de sinais identificadores e associação criminosa, em Franca.
Durante patrulhamento tático, os policiais avistaram quatro indivíduos que acabavam de deixar um Jeep Renegade. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos apressaram o passo, tentando sair do campo de visão da equipe, mas foram rapidamente alcançados e abordados.
Na revista pessoal, não foi encontrado nada de ilícito com os acusados. Contudo, no bolso de um deles, os policiais localizaram a chave do veículo. Questionados, os quatro alegaram estar apenas passeando. O suspeito que portava a chave afirmou tê-la encontrado no chão.
Diante da fundada suspeita, a equipe realizou uma vistoria e identificação veicular. Constatou-se que as placas ostentadas não correspondiam à numeração do chassi e dos vidros. Pela placa, o veículo seria registrado na cidade de Araçatuba, mas ao consultar o chassi, verificou-se que o Jeep Renegade era produto de roubo registrado em 19 de setembro de 2025.
Segundo a Polícia Militar, dois dos acusados são de Ribeirão Preto, um de Taquaritinga e outro de Monte Alto. Com o apoio de outra equipe tática, foram realizadas diligências na região da Vila Europa, na Rua Geraldo Bombicino, onde os suspeitos indicaram que outro veículo utilizado por eles poderia estar. No entanto, nada foi localizado.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos quatro acusados, sendo necessário o uso de algemas devido ao fundado receio de fuga. Eles foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão elaborou o registro da ocorrência por receptação de veículo roubado, adulteração de sinais identificadores e associação criminosa. Todos permaneceram presos à disposição da Justiça.
O Jeep Renegade foi apreendido e encaminhado para perícia. Imagens de câmeras de segurança de uma residência próxima registraram o momento em que os indivíduos estacionam e descem do veículo, material que deve auxiliar nas investigações.
