21 de fevereiro de 2026
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras em Franca
Veja o obituário deste sábado, 21, em Franca:

Nome: Ursula de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca - Sala 1VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Yvette Gomes Limas
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h

