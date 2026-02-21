Veja o obituário deste sábado, 21, em Franca:
Nome: Ursula de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca - Sala 1VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Yvette Gomes Limas
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h
