Veja o obituário deste sábado, 21, em Franca:

Nome: Ursula de Oliveira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca - Sala 1VIP

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Yvette Gomes Limas

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 10h