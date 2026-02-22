Nossa cunhada muito querida, Benedita Aparecida Ferreira Sanches é mesmo uma pessoa abençoada pela sua fé em Deus. Amanhã, 23, ela entra em novo ciclo de vida, completando seus 91 anos de idade, e de uma lucidez perfeita. É viúva do saudoso professor e ex-vereador José Sanches Neto, portanto minha cunhada. Dita, como é chamada na intimidade, é mãe de seis filhos maravilhosos, e os netinhos que ela ama. Então, segue nosso abraço, e que Deus continue a abençoando.

Dicas Práticas

Sabe aquela terrível mania de colocar roupas na parte de trás da geladeira para secar? Esqueça. Isso força muito mais o motor. Outra forma de poupar energia e proteger o motor, é evitar colocar alimentos quentes ou destampados na geladeira. Limpe também a geladeira, desligando e desgelando-a com certa frequência. Evite também deixar a geladeira em locais quentes, sem ventilação ou diante dos raios de sol.

Parabéns, Flávia Lancha!