Mensagem de Abertura
“Não se pode julgar a árvore pela casca, como não devemos julgar uma pessoa apenas pela aparência exterior” (fitado francês)
Aniversários
Mudando de idade neste 22 de fevereiro, o fotógrafo Wilker Maia, Ivan Merlino e o José Divino Neves (cantor Rionegro)... Amanhã, 23, dona Benedita Ferreira Sanches e a Sílvia Ferrari... Na terça, 24, Elisa Raiz Moscardini, Renata Soares (Bolos Gelados), Alexandre Lopes de Azevedo e Flávia Lancha... Na quarta, 25, Heloísa Vilella Bittar Gimenes, Ádamo Alves, Jorge Cardoso, Ismar Tavares e Rosana Branquinho... Na quinta, 26, Vitória Fernandes... Na sexta-feira, 27, Eduardo Sanches... No sábado, 28, Tales Hidalgo, Nelson Garcia Fernandes (Ticuba), Carlinhos Mattar e advogado e escritor, Roberto Nunes Rocha. Parabéns a todos.
Abraço ao grande Rionegro
Hoje, 22 de fevereiro, é mais um dia especial na vida do grande artista José Divino Neves, que todos conhecem por seu nome artístico de Rionegro, aquele que faz a conhecida e aplaudida dupla com o também grande Solimões. É aniversário do José Divino, casado com a Regiane, e pai dos igualmente cantores João Neves e Rafaela. Parabéns e um abraço à família de artistas.
Abençoada Benedita Sanches
Nossa cunhada muito querida, Benedita Aparecida Ferreira Sanches é mesmo uma pessoa abençoada pela sua fé em Deus. Amanhã, 23, ela entra em novo ciclo de vida, completando seus 91 anos de idade, e de uma lucidez perfeita. É viúva do saudoso professor e ex-vereador José Sanches Neto, portanto minha cunhada. Dita, como é chamada na intimidade, é mãe de seis filhos maravilhosos, e os netinhos que ela ama. Então, segue nosso abraço, e que Deus continue a abençoando.
Dicas Práticas
Sabe aquela terrível mania de colocar roupas na parte de trás da geladeira para secar? Esqueça. Isso força muito mais o motor. Outra forma de poupar energia e proteger o motor, é evitar colocar alimentos quentes ou destampados na geladeira. Limpe também a geladeira, desligando e desgelando-a com certa frequência. Evite também deixar a geladeira em locais quentes, sem ventilação ou diante dos raios de sol.
Parabéns, Flávia Lancha!
Conheço a Flávia Lancha desde sua infância, quando seu pai, o saudoso médico Doutor Lancha foi prefeito de Franca, e estivemos no programa Cidade Contra Cidade, do Silvio Santos. Ela sempre foi muito simpática, e veio a se casar mais tarde com o empresário Gabriel Alves de Oliveira, com quem tem filhos, netos, além de noras e genro. Segue daqui o nosso abraço, já que ela passa para nova idade nesta próxima terça-feira. Tudo de bom.
Colega da comunicação
Quem também vai marcando o calendário na quarta desta semana é o colega e amigo da comunicação radiofônica, Ádamo Alves. Impulsionado por isso, ele também costuma organizar caravanas para acompanhar em São Paulo, as missas celebradas pelo carismático padre Marcelo Rossi. Meu abraço ao colega Ádamo, e que siga feliz no seu trabalho.
Tim-Tim
Vamos antecipando também o abraço a uma querida amiga de longa data, que festeja mais um aniversário também nesta próxima quarta-feira. É a sempre dinâmica Rosana Branquinho, que também conheci muito jovem, dando seus primeiros passos na comunicação, através da Rádio Difusora, e dali para os palcos, organizando e dirigindo cerimoniais em vários eventos. É uma colega vitoriosa também no jornalismo. Parabéns Rosana.
Amigos do Coronel Marco Régis
O Coronel Marco Régis Raghiante Cordeiro faz aniversário em janeiro, mas este ano ele mudou a comemoração para fevereiro, e lá estivemos no último dia 14, em sua chácara, para a tradicional e imperdível carneirada, que reúne há anos uma turma de cerca de 50 amigos. Nem vou citar nomes, mas a foto mostra o tamanho do encontro. E o amigo Marco Régis nem dá bola pra idade, e continua pescando e caçando na região amazônica ou pantaneira. Siga com toda essa saúde e disposição, amigo Régis.
Co-Piada
Esta é uma piada verídica, conforme me passaram:
Numa competição linguística em Lisboa, a pergunta final foi a seguinte:
“Como explicar a diferença entre “completo” e “acabado”.
A resposta vencedora foi esta:
“Ao casar com a mulher certa, você está COMPLETO. Ao casar com a mulher errada, você está ACABADO e, quando a mulher certa o pega com a mulher errada, você está ACABADO POR COMPLETO”!
Arquivo do Tempo
Nesse Arquivo do Tempo de hoje, quero convidar a quem teve a alegria de viver essa época, quando ao cair da tarde e quase chegando a noite, as vizinhas e amigas costumavam levar cadeiras para a calçada, e ali conversavam gostosamente, sem precisar ter medo de serem assaltadas ou importunadas por moradores de rua. Suas crianças brincavam ali na rua, sem medo de serem atropeladas pela correria de carros e motos.
Que saudade de tudo isso...
Mensagem Final
Não proíba ninguém de fazer nada... É na liberdade que você vai poder ver a lealdade, o caráter e até o verdadeiro amor... ou a falta dos três!
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.