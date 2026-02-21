O fantasma chegava todas as noites e se sentava na poltrona do quarto de Joana, sempre no momento da queda, aquele tombo, tropeço entre a vigília e o sono.

Por instantes, ela podia vê-lo, velho, fleumático em seu terno cinza de colete, uma veste meio rota – provavelmente o mesmo que lhe servira de mortalha e com o qual estivera debaixo da terra por alguns séculos antes de começar a aparecer todas as noites naquele quarto.

A face sisuda, ilegível, mas, era persistente, ele. Chegando cotidianamente sem falhar. Nenhuma palavra ouvira dele, desde que se entendia por gente. Os olhos fundos, a pele pálida e um tanto translúcida velando ali, em seu silêncio eterno os sonhos da criança, depois, as inquietudes da adolescente e, agora, os sobressaltos da jovem mulher de vinte anos que era ela.