Foi num encontro vespertino ao redor da mesa de uma doceria de shopping, entre um gole de café e uma bolachinha, que a mulher falou, assim como por acaso, no meio de uma conversa sobre sapatos: “Tenho cem pares.”

Na minha face ela deve ter assinalado alguma reação que não correspondia naquele instante ao que esperava ou desejaria ouvir como resposta. Era esperta observadora. Porque, de fato, o que me ocorreu, e devo ter traduzido no semblante, não seria algo no nível do horizontal deslumbramento das outras mulheres ali presentes; eu estava mais abaixo, bem próximo do mundo dos invertebrados, focada na imagem de um bichinho comprido que habitou minha imaginação de criança. Lembrava-me naquele instante de um dos primeiros livros que li e se chamava ‘Os Sapatinhos de Dona Centopeia’.

Capa dura, colorida e brilhante, as ilustrações das páginas eram sugestivas e ajudavam a contar a jornada de uma artrópode, em busca de cem sapatinhos coloridos que pretendia usar num baile promovido nos subterrâneos da floresta. Por um minuto fiquei imersa naquela singela saga do passado remoto; e de tal forma que nem consegui esboçar um comentário à contabilidade da interlocutora do presente.