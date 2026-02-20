O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve em Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca, na tarde desta sexta-feira, 20, para acompanhar a formatura dos alunos do programa Caminho da Capacitação e a primeira edição da Feira de Empregos do Fundo Social de São Paulo no interior do estado. As ações são lideradas pela primeira-dama do Estado e presidente do Fundo, Cristiane Freitas, que também esteve presente.
Antes de seguir para a região, Tarcísio concedeu entrevista exclusiva ao jornalista Corrêa Neves Jr., do portal GCN/Sampi. Na conversa, falou sobre projetos e investimentos no estado, incluindo a entrega de casas populares, a conclusão do Hospital Estadual de Franca, melhorias em rodovias regionais e linhas de trem entre cidades. Na política, também comentou sobre a escolha de um nome que o acompanhará como vice-governador na disputa pela reeleição.
Leia mais: ‘Meu critério é lealdade’, diz Tarcísio sobre escolha de vice
Leia mais: Tarcísio volta à região em rota de entregas
Visita a Patrocínio Paulista
Prefeitos da região participaram do evento no Centro de Recreação e Lazer da cidade. Entre os presentes estavam o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), o prefeito anfitrião, Mário Marcelo (PSD), a deputada estadual Delegada Graciela (PL) e outras figuras políticas.
O Caminho da Capacitação passou por Franca e outros 13 municípios da região, entre os dias 2 e 13 de fevereiro, oferecendo qualificação profissional gratuita por meio de carretas-escola adaptadas como salas de aula. A estrutura contou com equipamentos modernos e foco na formação prática, voltada às demandas do mercado de trabalho. Ao todo, 500 alunos foram capacitados.
Cristiane Freitas afirmou que o projeto vai além da qualificação: é transformação na vida das pessoas. "Em cada cidade, o programa plantou sementes de futuro. Hoje estamos celebrando essas sementes que começaram a florescer. Cada um de vocês que está aqui, formando-se, fez uma escolha: escolheu acreditar em si, escolher aprender, evoluir, recomeçar. Isso exige mais do que vontade, exige coragem, e vocês fizeram isso — a coragem de mudar de rota, procurar novos desafios, sair da zona de conforto", disse a primeira-dama.
Tarcísio de Freitas falou sobre a duplicação de rodovias e prometeu mais investimentos na região. Em seguida, destacou o trabalho de sua mulher à frente do Fundo Social de São Paulo e ressaltou que os cursos oferecidos pelo programa são fundamentais para transformar a vida das famílias, lembrando que também veio de uma família humilde.
"Eu sei que cada um de vocês tem um talento. Deus deu um talento a cada um de nós. Quando falamos no Caminho da Capacitação, o nome é sugestivo: nossas carretas, o curso é móvel, ele vai a cada cidade, a cada canto do nosso estado", disse.
O governador informou que pretende ampliar o programa com mais cursos e que o Estado oferecerá todo o suporte para quem deseja empreender. "Caminho significa que queremos caminhar junto com vocês. Queremos andar com vocês, acompanhar vocês. Não termina aqui com a formatura: há o crédito que queremos oferecer. Se vocês chegaram até aqui, fizeram esse curso, enfrentaram dificuldades e conquistaram o diploma, vocês são merecedores. Celebrem hoje e saibam que esta vitória é apenas a primeira de muitas que virão", finalizou.
Após os discursos, o governador e a primeira-dama participaram da entrega dos diplomas aos formandos das 14 cidades da região de Franca. O evento, que começou às 16h, terminou por volta das 19h20.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.