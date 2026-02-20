Tarcísio de Freitas falou sobre a duplicação de rodovias e prometeu mais investimentos na região. Em seguida, destacou o trabalho de sua mulher à frente do Fundo Social de São Paulo e ressaltou que os cursos oferecidos pelo programa são fundamentais para transformar a vida das famílias, lembrando que também veio de uma família humilde.

"Eu sei que cada um de vocês tem um talento. Deus deu um talento a cada um de nós. Quando falamos no Caminho da Capacitação, o nome é sugestivo: nossas carretas, o curso é móvel, ele vai a cada cidade, a cada canto do nosso estado", disse.

O governador informou que pretende ampliar o programa com mais cursos e que o Estado oferecerá todo o suporte para quem deseja empreender. "Caminho significa que queremos caminhar junto com vocês. Queremos andar com vocês, acompanhar vocês. Não termina aqui com a formatura: há o crédito que queremos oferecer. Se vocês chegaram até aqui, fizeram esse curso, enfrentaram dificuldades e conquistaram o diploma, vocês são merecedores. Celebrem hoje e saibam que esta vitória é apenas a primeira de muitas que virão", finalizou.