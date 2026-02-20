Um caminhão derrubou a fiação e quase provocou outros dois acidentes na tarde desta sexta-feira, 20, na rua Princesa Isabel, no Jardim Dermínio, na região Oeste de Franca. O caso aconteceu em frente a uma loja de roupas e foi registrado por uma câmera de segurança.
De acordo com a proprietária da loja, o caminhão passou pelo local e atingiu os fios, que foram puxados com força.
Imagens registraram o momento em que a fiação foi arrancada, e o poste chegou a ser elevado, quase caindo.
Dois adolescentes que brincavam no local correram ao ouvir as explosões nos fios.
Com a queda da fiação sobre a pista, motos e carros que passavam pela rua quase se envolveram em acidentes.
Uma equipe da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) esteve no local para realizar o reparo nos postes e na rede elétrica. A via precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
