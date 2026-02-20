Um caminhão derrubou a fiação e quase provocou outros dois acidentes na tarde desta sexta-feira, 20, na rua Princesa Isabel, no Jardim Dermínio, na região Oeste de Franca. O caso aconteceu em frente a uma loja de roupas e foi registrado por uma câmera de segurança.

De acordo com a proprietária da loja, o caminhão passou pelo local e atingiu os fios, que foram puxados com força.

Imagens registraram o momento em que a fiação foi arrancada, e o poste chegou a ser elevado, quase caindo.