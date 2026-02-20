20 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
ASSISTA

Caminhão derruba fiação, poste quase cai e causa susto em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Caminhão puxando fios e quase derrubando poste no Jardim Dermínio, em Franca
Caminhão puxando fios e quase derrubando poste no Jardim Dermínio, em Franca

Um caminhão derrubou a fiação e quase provocou outros dois acidentes na tarde desta sexta-feira, 20, na rua Princesa Isabel, no Jardim Dermínio, na região Oeste de Franca. O caso aconteceu em frente a uma loja de roupas e foi registrado por uma câmera de segurança.

De acordo com a proprietária da loja, o caminhão passou pelo local e atingiu os fios, que foram puxados com força.

Imagens registraram o momento em que a fiação foi arrancada, e o poste chegou a ser elevado, quase caindo.

Dois adolescentes que brincavam no local correram ao ouvir as explosões nos fios.

Com a queda da fiação sobre a pista, motos e carros que passavam pela rua quase se envolveram em acidentes.

Uma equipe da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) esteve no local para realizar o reparo nos postes e na rede elétrica. A via precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

