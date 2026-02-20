Uma mulher de 36 anos foi presa na madrugada desta sexta-feira, 20, após dirigir sob efeito de álcool e subir com o carro na calçada, danificando uma lixeira e uma árvore, além de se envolver em agressões contra vizinhos, na rua Milton Ferreira Fontelas, no Residencial Zanetti, na região Sul de Franca.

A ocorrência foi atendida pelos policiais militares Igor de Souza Caetano e Susane Dias de Castro, que estavam em serviço quando foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), pelo telefone 190, após denúncia de que uma condutora embriagada teria causado os danos.

No local, a equipe encontrou um Fiat Pálio sobre a calçada, com sinais de colisão. Populares relataram que, após o impacto, a motorista teria deixado o veículo e se dirigido a uma residência próxima, indicada aos policiais.