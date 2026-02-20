Uma mulher de 36 anos foi presa na madrugada desta sexta-feira, 20, após dirigir sob efeito de álcool e subir com o carro na calçada, danificando uma lixeira e uma árvore, além de se envolver em agressões contra vizinhos, na rua Milton Ferreira Fontelas, no Residencial Zanetti, na região Sul de Franca.
A ocorrência foi atendida pelos policiais militares Igor de Souza Caetano e Susane Dias de Castro, que estavam em serviço quando foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), pelo telefone 190, após denúncia de que uma condutora embriagada teria causado os danos.
No local, a equipe encontrou um Fiat Pálio sobre a calçada, com sinais de colisão. Populares relataram que, após o impacto, a motorista teria deixado o veículo e se dirigido a uma residência próxima, indicada aos policiais.
Ao chegarem ao imóvel, os militares localizaram a mulher já do lado de fora. Ela informou que seus documentos estavam dentro do carro e acompanhou os policiais até o veículo. No entanto, ao se aproximar do automóvel, passou a discutir de forma agressiva com moradores que acompanhavam a ocorrência.
Segundo o registro policial, mesmo após ser orientada a cessar o comportamento, a mulher avançou contra as pessoas presentes, sendo necessário que os policiais interviessem para contê-la. Durante a ação, ela teria empurrado um dos agentes.
Diante da desobediência, foi dada voz de prisão. Já na viatura, a mulher permaneceu bastante alterada, debatendo-se e proferindo ofensas contra os policiais.
Ela foi convidada a realizar o teste do bafômetro (etilômetro), mas recusou, afirmando que não era obrigada a produzir provas contra si. Posteriormente, foi submetida a exame clínico realizado por uma médica legista, que constatou sinais de embriaguez.
Ela foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Foi arbitrada fiança no valor de um salário mínimo, sendo a mulher e seu marido comunicados. Até o encerramento da ocorrência, o valor não havia sido pago.
A motorista, na sequência, foi encaminhada à Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.
