Estão abertas as inscrições para a seleção de artistas, grupos e companhias culturais de Franca interessados em participar da 35ª edição do Festival “Águas de Março”. O evento será realizado entre os dias 25 e 29 de março, das 19h às 21h30, no Teatro Municipal "José Cyrino Goulart".

O edital contempla cinco segmentos: categoria A (Artes Cênicas – teatro e circo), categoria B (Artes Cênicas – dança), categoria C (Literatura), categoria D (Música) e categoria E (Culturas Populares e Hip-Hop). Podem participar artistas e grupos com sede e residência no município.

As inscrições são gratuitas e seguem até às 23h59 do dia 28 de fevereiro, exclusivamente pelo e-mail cultura@franca.sp.gov.br. Os interessados devem enviar materiais do trabalho proposto, como vídeo, folder, ilustrações, prospectos e/ou memoriais, além de cópias do RG e do comprovante de endereço. O e-mail utilizado para a inscrição deve estar em nome do proponente, sendo o canal oficial de comunicação.