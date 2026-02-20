Estão abertas as inscrições para a seleção de artistas, grupos e companhias culturais de Franca interessados em participar da 35ª edição do Festival “Águas de Março”. O evento será realizado entre os dias 25 e 29 de março, das 19h às 21h30, no Teatro Municipal "José Cyrino Goulart".
O edital contempla cinco segmentos: categoria A (Artes Cênicas – teatro e circo), categoria B (Artes Cênicas – dança), categoria C (Literatura), categoria D (Música) e categoria E (Culturas Populares e Hip-Hop). Podem participar artistas e grupos com sede e residência no município.
As inscrições são gratuitas e seguem até às 23h59 do dia 28 de fevereiro, exclusivamente pelo e-mail cultura@franca.sp.gov.br. Os interessados devem enviar materiais do trabalho proposto, como vídeo, folder, ilustrações, prospectos e/ou memoriais, além de cópias do RG e do comprovante de endereço. O e-mail utilizado para a inscrição deve estar em nome do proponente, sendo o canal oficial de comunicação.
De acordo com o cronograma, a análise dos projetos ocorrerá entre os dias 2 e 5 de março. A classificação parcial será divulgada no dia 6 e a final no dia 13. O sorteio que definirá a ordem das apresentações está previsto para o dia 16 de março, às 18h30, no auditório da Casa da Cultura e do Artista Francano "Abdias do Nascimento".
Votação e premiação
Além da avaliação feita pela Comissão de Seleção e Avaliação, o festival contará com o sistema de “Check-in de Torcida”. Cada espectador receberá um cupom individual e intransferível para votar em seu artista preferido. O proponente que registrar a maior torcida presente no momento da apresentação receberá um ponto extra na nota final. As urnas ficarão em local identificado e sob supervisão da organização, com contagem realizada ao fim das apresentações de cada segmento.
Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria: 1º lugar (Destaque) com R$ 2 mil; 2º lugar (Mérito) com R$ 1,5 mil; e 3º lugar (Revelação) com R$ 1 mil. Todos os participantes receberão certificado.
Entre os classificados do 1º ao 6º lugar de cada categoria, um representante terá acesso a uma formação presencial de duas horas sobre “Empreendedorismo Criativo”. Também serão oferecidos benefícios como seis meses de curso de inglês na plataforma “Fluenciz”, um mês de curso de música na “Musixe” e um mês de curso “Cultura Legal” na plataforma Hotmart.
Como contrapartida social, os três primeiros colocados deverão participar da Feira Literária ou de outro evento cultural indicado, em data posterior.
