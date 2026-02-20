Um princípio de fumaça que saía dos dutos do banco Itaú, no Centro de Franca, assustou quem passava pelo local na tarde desta sexta-feira, 20. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve rapidamente na agência para averiguar a situação.

De acordo com informações colhidas pela equipe de reportagem junto aos seguranças da unidade, a fumaça foi provocada por um curto-circuito em um dos fios que passam por um duto do prédio. Apesar do susto, a situação foi controlada em pouco tempo e não houve necessidade de evacuação emergencial.

Durante o atendimento, surgiram boatos de que pessoas estariam presas no elevador ou que haveria feridos em razão de um possível incêndio. No entanto, as informações foram descartadas. O elevador da agência é destinado apenas ao uso interno de colaboradores e, no momento do ocorrido, não havia ninguém em seu interior.