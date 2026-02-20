20 de fevereiro de 2026
SUSTO

Fumaça em agência bancária gera boatos e mobiliza bombeiros

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Agência onde houve o atendimento do Corpo de Bombeiros, por conta da fumaça em um dos dutos
Agência onde houve o atendimento do Corpo de Bombeiros, por conta da fumaça em um dos dutos

Um princípio de fumaça que saía dos dutos do banco Itaú, no Centro de Franca, assustou quem passava pelo local na tarde desta sexta-feira, 20. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve rapidamente na agência para averiguar a situação.

De acordo com informações colhidas pela equipe de reportagem junto aos seguranças da unidade, a fumaça foi provocada por um curto-circuito em um dos fios que passam por um duto do prédio. Apesar do susto, a situação foi controlada em pouco tempo e não houve necessidade de evacuação emergencial.

Durante o atendimento, surgiram boatos de que pessoas estariam presas no elevador ou que haveria feridos em razão de um possível incêndio. No entanto, as informações foram descartadas. O elevador da agência é destinado apenas ao uso interno de colaboradores e, no momento do ocorrido, não havia ninguém em seu interior.

Ainda segundo os seguranças, houve apenas pequena quantidade de fumaça e oscilações de energia. Ninguém ficou ferido e não houve registro de chamas se alastrando.

O Banco Itaú seguiu com a situação normalizada após a atuação preventiva dos bombeiros, que garantiram a segurança do local e evitaram qualquer risco maior.

