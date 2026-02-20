Uma gráfica localizada na rua Antônio Alves Taveira, na Vila Tótoli, em Franca, foi alvo de furto durante a madrugada desta sexta-feira, 20. A proprietária do estabelecimento compareceu à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para registrar o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, quatro indivíduos invadiram o local após arrombarem uma janela. Do interior da empresa foram levados cerca de R$ 1 mil em dinheiro, além de cheques de clientes. Inicialmente, a vítima não soube informar a quantidade exata nem os valores dos cheques levados.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens foram apresentadas à polícia e devem auxiliar nas investigações. Diante do arrombamento, foi requisitada perícia técnica no local.