A cidade de São Joaquim da Barra enfrenta, nesta sexta-feira, 20, o luto exato de um ano pela morte de 12 estudantes em um grave acidente de ônibus. O veículo, que havia saído da Unifran (Universidade de Franca), colidiu contra um caminhão no km 3 da rodovia vicinal Waldyr Canevari, entre São José da Bela Vista e Nuporanga.

A equipe do portal GCN/Sampi esteve no local, que apresentava destruição em ambos os veículos, equipes de socorro mobilizadas, pertences dos estudantes espalhados e os caixões sendo colocados em fila.

O ônibus fazia esse trajeto devido à interdição, na época, de um trecho da rodovia Fábio Talarico, entre São José da Bela Vista e São Joaquim da Barra, bloqueado por problemas estruturais na ponte sobre o Ribeirão Salgado.