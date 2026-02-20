A Guarda Civil Municipal de Franca capturou na manhã desta sexta, 20, um homem de 40 anos procurado pela Justiça pelo crime de roubo durante uma operação de rotina na rodoviária da cidade. A prisão ocorreu após abordagem realizada pela equipe em um grupo de homens em situação de rua no terminal.

Durante a averiguação, os agentes consultaram o BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão) e constataram a existência de mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Segundo o registro, ele ainda tinha 3 anos e 5 meses de pena a cumprir.

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.