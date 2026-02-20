Uma briga entre um casal que participava do Carnafolia, em Orlândia, terminou com um homem ferido na madrugada da terça-feira, 17. O caso foi registrado por volta das 4h, na Avenida 4, entre as ruas 4 e 2, nas proximidades de onde o veículo estava estacionado. O portal GCN/Sampi, teve acesso às imagens de câmeras de segurança nesta sexta-feira, 20, que registraram o homem sendo arrastado.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o desentendimento começou ainda dentro do evento e continuou do lado de fora, até o carro do casal. No momento em que a mulher, de 31 anos, entrou no veículo e deu partida, o homem, de 23 anos, segurou na porta na tentativa de impedir que ela deixasse o local. Ele acabou sendo arrastado por cerca de 50 metros pela via.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital Beneficente Santo Antônio. O homem apresentava escoriações pelo corpo e fratura no braço esquerdo. Ele permaneceu sob observação médica, mas já foi liberado.