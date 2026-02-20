20 de fevereiro de 2026
MULHER FUGIU

Homem é arrastado por carro da companheira após briga em festa

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Câmeras de segurança
Homem cai do carro, após ser arrastado
Homem cai do carro, após ser arrastado

Uma briga entre um casal que participava do Carnafolia, em Orlândia, terminou com um homem ferido na madrugada da terça-feira, 17. O caso foi registrado por volta das 4h, na Avenida 4, entre as ruas 4 e 2, nas proximidades de onde o veículo estava estacionado. O portal GCN/Sampi, teve acesso às imagens de câmeras de segurança nesta sexta-feira, 20, que registraram o homem sendo arrastado.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o desentendimento começou ainda dentro do evento e continuou do lado de fora, até o carro do casal. No momento em que a mulher, de 31 anos, entrou no veículo e deu partida, o homem, de 23 anos, segurou na porta na tentativa de impedir que ela deixasse o local. Ele acabou sendo arrastado por cerca de 50 metros pela via.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital Beneficente Santo Antônio. O homem apresentava escoriações pelo corpo e fratura no braço esquerdo. Ele permaneceu sob observação médica, mas já foi liberado.

O casal é da cidade de Guará e estava em Orlândia para aproveitar o carnaval. Após o ocorrido, a mulher deixou o local sem prestar socorro.

A Polícia Militar esteve na área, realizou patrulhamento nas imediações, mas a condutora não foi localizada. A ocorrência foi registrada como lesão corporal.

