Dois jovens, de 24 e 20 anos, foram presos por tráfico de drogas no bairro Parque Vicente Leporace I, em Franca. A ocorrência foi registrada na rua Amadeu Amaral Brigagão, no cruzamento com a rua Pedro Calandria Fernandes, próximo à Escola "Professor José Ricardo Pucci".
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais que estavam em serviço receberam uma denúncia anônima presencial informando que dois indivíduos estariam vendendo drogas naquele ponto. O local é conhecido pelas autoridades por registros frequentes de tráfico e já havia, inclusive, denúncia formal feita anteriormente citando o mesmo endereço.
Diante das informações, a equipe seguiu até o local e encontrou dois jovens parados exatamente na esquina indicada. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos começaram a caminhar, levantando suspeita. Eles foram abordados logo em seguida.
Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o rapaz de 24 anos um saco plástico tipo “zip” contendo 23 porções de substância em pó branca, semelhante à cocaína, além de R$ 20 em dinheiro. Já com o jovem de 20 anos foram localizados um aparelho celular e R$ 20 em notas diversas.
Questionado, o rapaz de 24 anos confessou que estava vendendo drogas no local. O jovem de 20 anos negou participação e afirmou que apenas conversava com o outro no momento da abordagem.
Ambos foram levados ao Plantão Policial. Segundo o registro, foi necessário o uso de algemas por receio de fuga, mas não houve resistência nem lesões.
Em depoimento, o jovem de 24 anos afirmou estar desempregado há cerca de três semanas e disse que decidiu vender drogas por dificuldades financeiras, alegando que precisava sustentar a companheira e a filha pequena. Ele também declarou que agia sozinho.
Já o jovem de 20 anos afirmou que havia saído para cortar o cabelo e, enquanto aguardava atendimento, foi comprar algo para comer. No trajeto, encontrou o conhecido e o cumprimentou, momento em que ocorreu a abordagem. Ele negou saber da existência das drogas.
O material apreendido foi encaminhado para perícia, que confirmou tratar-se de entorpecente, conforme laudo técnico. O dinheiro e o celular também foram apreendidos.
Os dois foram encaminhados à Cadeia Pública de Franca, onde permanecem à disposição da Justiça.
