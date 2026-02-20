Dois jovens, de 24 e 20 anos, foram presos por tráfico de drogas no bairro Parque Vicente Leporace I, em Franca. A ocorrência foi registrada na rua Amadeu Amaral Brigagão, no cruzamento com a rua Pedro Calandria Fernandes, próximo à Escola "Professor José Ricardo Pucci".

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais que estavam em serviço receberam uma denúncia anônima presencial informando que dois indivíduos estariam vendendo drogas naquele ponto. O local é conhecido pelas autoridades por registros frequentes de tráfico e já havia, inclusive, denúncia formal feita anteriormente citando o mesmo endereço.

Diante das informações, a equipe seguiu até o local e encontrou dois jovens parados exatamente na esquina indicada. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos começaram a caminhar, levantando suspeita. Eles foram abordados logo em seguida.