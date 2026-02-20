Uma tentativa de roubo registrada na noite de quinta-feira, 19, terminou com um dos criminosos desarmado pela própria vítima e uma espingarda calibre .22 apreendida pela Polícia Militar, no Jardim Marambaia, em Franca. A ocorrência foi formalizada na madrugada desta sexta-feira, 20.
Segundo o registro policial, o soldado Thiago Souza e pelo cabo D. Lopes, da 5ª Companhia do 15º BPM/I, foram acionadas inicialmente ao Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, onde a vítima, o empresário de 27 anos, recebia atendimento médico após ser ferida durante o assalto.
No hospital, o comerciante relatou aos policiais que estava fechando seu estabelecimento, localizado na avenida Mário de Andrade, quando foi surpreendido por dois homens. Um deles estava armado com uma espingarda e anunciou o roubo, enquanto o comparsa foi em direção ao veículo da vítima, uma Fiat Toro, com a intenção de levá-la.
Ainda de acordo com o relato, ao perceber que o cano da arma aparentava estar obstruído, o comerciante decidiu reagir. Um entregador, de 20 anos, que trabalha no local e também havia sido abordado pelos criminosos entrou na briga para ajudar.
Durante a luta corporal, o comerciante foi atingido com uma coronhada na cabeça, sofrendo um corte profundo que exigiu sutura. Já o entregador levou dois socos no rosto, mas não apresentou lesões aparentes.
Mesmo ferido, o comerciante conseguiu tomar a espingarda de um dos assaltantes e usou a própria arma para se defender, atingindo com uma coronhada o suspeito durante o confronto. Diante da reação, os dois homens fugiram a pé, seguindo em direção à rua Antonio Francisco de Souza.
Os suspeitos foram descritos como: um homem preto, de estatura mediana e porte físico forte e um homem pardo, também de estatura mediana.
Após receber atendimento médico, a vítima entregou a arma aos policiais. Foi confirmado que se tratava de uma espingarda calibre .22, que acabou apreendida.
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária), que dará continuidade às investigações para identificar e localizar os envolvidos.
