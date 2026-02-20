Uma tentativa de roubo registrada na noite de quinta-feira, 19, terminou com um dos criminosos desarmado pela própria vítima e uma espingarda calibre .22 apreendida pela Polícia Militar, no Jardim Marambaia, em Franca. A ocorrência foi formalizada na madrugada desta sexta-feira, 20.

Segundo o registro policial, o soldado Thiago Souza e pelo cabo D. Lopes, da 5ª Companhia do 15º BPM/I, foram acionadas inicialmente ao Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, onde a vítima, o empresário de 27 anos, recebia atendimento médico após ser ferida durante o assalto.

No hospital, o comerciante relatou aos policiais que estava fechando seu estabelecimento, localizado na avenida Mário de Andrade, quando foi surpreendido por dois homens. Um deles estava armado com uma espingarda e anunciou o roubo, enquanto o comparsa foi em direção ao veículo da vítima, uma Fiat Toro, com a intenção de levá-la.