A previsão do tempo indica a continuidade do calor e das pancadas de chuva em Franca neste fim de semana, com temperaturas variando entre 18°C e 27°C, com precipitações principalmente no período da tarde e da noite. A cidade já acumulou 184 milímetros de chuva em fevereiro, o que representa 89% da média histórica para o mês.
Nesta sexta-feira, 20, o dia começou com sol e poucas nuvens. A mínima prevista é de 18°C e a máxima de 27°C, com volume estimado de 1,2 milímetro de precipitação. A umidade relativa do ar pode chegar a 96%, com ventos fracos de 3 km/h.
No sábado, 21, o cenário se mantém semelhante, com sol entre nuvens e pancadas acompanhadas de trovoadas durante a noite. A previsão indica 2,2 milímetros de chuva. As temperaturas seguem estáveis, entre 18°C e 27°C, e a umidade pode alcançar 97%.
Já no domingo, 22, o tempo permanece instável, com sol e muitas nuvens e pancadas previstas para a tarde e noite. Os termômetros devem marcar mínima de 19°C e máxima de 26°C.
Os dados são da Climatempo.
Acumulado do mês
Segundo dados do CPTec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), até o dia 20 de fevereiro, Franca já registrou 184 milímetros de chuva. A média climatológica para o mês é de 207 milímetros, com base em 30 anos de dados.
Com a previsão de novas pancadas nos próximos dias, a tendência é que o volume acumulado ultrapasse a média histórica.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.