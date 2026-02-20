A previsão do tempo indica a continuidade do calor e das pancadas de chuva em Franca neste fim de semana, com temperaturas variando entre 18°C e 27°C, com precipitações principalmente no período da tarde e da noite. A cidade já acumulou 184 milímetros de chuva em fevereiro, o que representa 89% da média histórica para o mês.

Nesta sexta-feira, 20, o dia começou com sol e poucas nuvens. A mínima prevista é de 18°C e a máxima de 27°C, com volume estimado de 1,2 milímetro de precipitação. A umidade relativa do ar pode chegar a 96%, com ventos fracos de 3 km/h.

No sábado, 21, o cenário se mantém semelhante, com sol entre nuvens e pancadas acompanhadas de trovoadas durante a noite. A previsão indica 2,2 milímetros de chuva. As temperaturas seguem estáveis, entre 18°C e 27°C, e a umidade pode alcançar 97%.