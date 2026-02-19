19 de fevereiro de 2026
ABERTO AO PÚBLICO

Sesi Franca abre dez vagas sem mensalidade para o Ensino Médio

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Sesi Franca
Escola Sesi Franca, na avenida Santa Cruz
Escola Sesi Franca, na avenida Santa Cruz

O Sesi Franca está com dez vagas remanescentes abertas para o 2º ano do Ensino Médio. Essas oportunidades são para a comunidade em geral e não há mensalidade.

De acordo com a escola, a divulgação tem como objetivo preencher totalmente a turma para o ano letivo. Caso o número de interessados seja maior que a quantidade de vagas disponíveis, os candidatos serão selecionados por sorteio.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na secretaria da escola, na avenida Santa Cruz, 2.870, até às 10h desta sexta-feira, 20.

Documentos necessários

Do candidato:

  • RG e CPF
  • Certidão de nascimento
  • Declaração de escolaridade
  • (não pode haver dependência de matérias anteriores)

Do responsável:

  • RG e CPF
  • E-mail
  • Telefone
  • Carteira de trabalho
  • Comprovante de residência

A unidade do Sesi-SP em Franca anunciou que a medida busca ampliar o acesso ao ensino médio gratuito e garantir que as salas de aula estejam completamente preenchidas.

