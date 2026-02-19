O Sesi Franca está com dez vagas remanescentes abertas para o 2º ano do Ensino Médio. Essas oportunidades são para a comunidade em geral e não há mensalidade.
De acordo com a escola, a divulgação tem como objetivo preencher totalmente a turma para o ano letivo. Caso o número de interessados seja maior que a quantidade de vagas disponíveis, os candidatos serão selecionados por sorteio.
As inscrições devem ser feitas presencialmente na secretaria da escola, na avenida Santa Cruz, 2.870, até às 10h desta sexta-feira, 20.
Documentos necessários
Do candidato:
- RG e CPF
- Certidão de nascimento
- Declaração de escolaridade
- (não pode haver dependência de matérias anteriores)
Do responsável:
- RG e CPF
- Telefone
- Carteira de trabalho
- Comprovante de residência
A unidade do Sesi-SP em Franca anunciou que a medida busca ampliar o acesso ao ensino médio gratuito e garantir que as salas de aula estejam completamente preenchidas.
