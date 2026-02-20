A Polícia Civil de Patrocínio Paulista, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, investiga dois casos de mortes com indícios de homicídio registrados em Patrocínio Paulista, no interior de São Paulo. Em ambos, os principais suspeitos já foram interrogados e estão presos na Penitenciária de Franca, mas as circunstâncias dos crimes ainda estão sendo apuradas.
No primeiro caso, a vítima é Mateus Costa Generoso. O corpo dele foi encontrado no dia 18 de janeiro em uma área de mata nos fundos da unidade de saúde ESF Santa Cruz, em Patrocínio Paulista. O investigado é Moisés Ferreira Suares.
Durante interrogatório realizado nessa quinta-feira, 19, o suspeito apresentou versões contraditórias. Após ser confrontado com imagens de câmeras de monitoramento que o mostram entrando na trilha de acesso à mata no horário do crime, ele admitiu que esteve no local, mas alegou que apenas acompanhava outro homem e que não conhecia a vítima. Moisés negou ter cometido o homicídio.
Apesar disso, ele permanece preso na Penitenciária de Penitenciária de Franca por conta de uma prisão em flagrante anterior por tráfico de drogas. A polícia segue investigando para identificar possíveis outros envolvidos.
Segunda morte
O segundo caso envolve a morte de Marcos Antonio Romano da Silva. O corpo foi encontrado no dia 5 de fevereiro dentro de uma residência localizada na rua Treze de Maio, no Centro de Patrocínio Paulista. Segundo a polícia, o imóvel é conhecido como ponto de consumo de drogas.
O investigado é William Gabriel dos Santos, que foi interrogado também nessa quinta-feira. Ele negou participação no crime e afirmou que não frequentava o local desde novembro do ano passado, por estar foragido.
William declarou ainda que a vítima tinha desavenças com outro morador da casa, apontado como possível envolvido. O suspeito admitiu ser usuário de drogas e praticar furtos. Ele também está preso na Penitenciária de Franca e à disposição da Justiça.
No segundo caso, a tipificação do crime ainda depende do resultado do laudo necroscópico, que vai indicar se a morte foi causada por homicídio.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam nos dois inquéritos para esclarecer as circunstâncias das mortes e identificar todos os responsáveis.
