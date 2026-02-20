A Polícia Civil de Patrocínio Paulista, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, investiga dois casos de mortes com indícios de homicídio registrados em Patrocínio Paulista, no interior de São Paulo. Em ambos, os principais suspeitos já foram interrogados e estão presos na Penitenciária de Franca, mas as circunstâncias dos crimes ainda estão sendo apuradas.

No primeiro caso, a vítima é Mateus Costa Generoso. O corpo dele foi encontrado no dia 18 de janeiro em uma área de mata nos fundos da unidade de saúde ESF Santa Cruz, em Patrocínio Paulista. O investigado é Moisés Ferreira Suares.

Durante interrogatório realizado nessa quinta-feira, 19, o suspeito apresentou versões contraditórias. Após ser confrontado com imagens de câmeras de monitoramento que o mostram entrando na trilha de acesso à mata no horário do crime, ele admitiu que esteve no local, mas alegou que apenas acompanhava outro homem e que não conhecia a vítima. Moisés negou ter cometido o homicídio.