Dois criminosos assaltaram uma farmácia na madrugada desta quinta-feira, 19, na avenida Nelson Nogueira, na região Oeste de Franca. De acordo com a Polícia Militar, o principal alvo da dupla foi a geladeira onde estavam armazenadas canetas emagrecedoras, avaliadas em cerca de R$ 16 mil.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver um casal entrando no estabelecimento usando capacetes e com os rostos cobertos. Armados com uma arma de choque, eles anunciaram o assalto e renderam duas funcionárias.

Após levarem dinheiro do caixa e as canetas emagrecedoras, os suspeitos fugiram em direção à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.