Dois criminosos assaltaram uma farmácia na madrugada desta quinta-feira, 19, na avenida Nelson Nogueira, na região Oeste de Franca. De acordo com a Polícia Militar, o principal alvo da dupla foi a geladeira onde estavam armazenadas canetas emagrecedoras, avaliadas em cerca de R$ 16 mil.
O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver um casal entrando no estabelecimento usando capacetes e com os rostos cobertos. Armados com uma arma de choque, eles anunciaram o assalto e renderam duas funcionárias.
Após levarem dinheiro do caixa e as canetas emagrecedoras, os suspeitos fugiram em direção à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e realizou buscas pela região, mas ninguém foi preso até o fechamento deste texto.
O caso foi registrado na Polícia Civil, que agora investiga o crime e tenta identificar os responsáveis.
