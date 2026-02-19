19 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VEJA

Dupla rouba R$ 16 mil em canetas emagrecedoras em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Criminosos rendendo funcionárias para roubar farmácia na avenida Nelson Nogueira, em Franca
Criminosos rendendo funcionárias para roubar farmácia na avenida Nelson Nogueira, em Franca

Dois criminosos assaltaram uma farmácia na madrugada desta quinta-feira, 19, na avenida Nelson Nogueira, na região Oeste de Franca. De acordo com a Polícia Militar, o principal alvo da dupla foi a geladeira onde estavam armazenadas canetas emagrecedoras, avaliadas em cerca de R$ 16 mil.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver um casal entrando no estabelecimento usando capacetes e com os rostos cobertos. Armados com uma arma de choque, eles anunciaram o assalto e renderam duas funcionárias.

Após levarem dinheiro do caixa e as canetas emagrecedoras, os suspeitos fugiram em direção à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e realizou buscas pela região, mas ninguém foi preso até o fechamento deste texto.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que agora investiga o crime e tenta identificar os responsáveis.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários