As equipes da Prefeitura de Franca trabalham desde a manhã desta quinta-feira, 19, na recuperação do sistema de galerias pluviais que se rompeu na rua Adib Augusto Salomão, nas proximidades do bairro Santo Agostinho. O problema abriu uma cratera na tarde dessa quarta-feira, 18, e deixou um caminhão da empresa Seleta preso, após o asfalto ceder repentinamente.

O trecho afetado fica em um dos últimos quarteirões antes do córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso. A área permanece sinalizada e interditada desde a tarde dessa quarta-feira.

De acordo com a Prefeitura, serão substituídos entre 40 e 50 metros de tubulação, com cada tubo medindo um metro de comprimento e diâmetro de 600 milímetros.