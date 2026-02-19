As equipes da Prefeitura de Franca trabalham desde a manhã desta quinta-feira, 19, na recuperação do sistema de galerias pluviais que se rompeu na rua Adib Augusto Salomão, nas proximidades do bairro Santo Agostinho. O problema abriu uma cratera na tarde dessa quarta-feira, 18, e deixou um caminhão da empresa Seleta preso, após o asfalto ceder repentinamente.
O trecho afetado fica em um dos últimos quarteirões antes do córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso. A área permanece sinalizada e interditada desde a tarde dessa quarta-feira.
De acordo com a Prefeitura, serão substituídos entre 40 e 50 metros de tubulação, com cada tubo medindo um metro de comprimento e diâmetro de 600 milímetros.
Também será construída uma caixa de passagem com base de concreto, com o objetivo de amortecer a força da água e evitar novos rompimentos.
Duas retroescavadeiras atuam no local. A previsão é de que os trabalhos se estendam por mais dois dias, dependendo das condições climáticas.
Sequência de buracos
Moradores relataram que o problema começou ainda durante a chuva da última terça-feira, 17, quando parte da calçada cedeu. Em seguida, o asfalto passou a apresentar rachaduras e desníveis, até que novos pontos afundaram, totalizando quatro buracos ao longo do trecho.
Na tarde dessa quarta-feira, um caminhão que trafegava pela rua foi surpreendido quando o pavimento cedeu sob o peso do veículo. Com o solo comprometido pela erosão provocada pelo vazamento na galeria, abriu-se uma cratera, e o caminhão ficou atolado. Para a retirada, foi necessário o uso de um caminhão-munk, que fez o içamento do veículo.
Apesar do susto e dos danos no asfalto e no caminhão, ninguém ficou ferido.
O que diz a Sabesp?
A equipe do portal GCN/Sampi, também acionou a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que informou que o afundamento de solo registrado foi provocado por problemas na galeria de águas pluviais (GAP) localizada na rua Adib Augusto Salomão, no bairro São José, em Franca. As chuvas dos últimos dias comprometeram a estrutura, cuja queda danificou também a rede de distribuição de água da companhia.
A Sabesp esclareceu ainda que o sistema de drenagem urbana é de responsabilidade do município. Os trabalhos para reparar as estruturas são realizados de forma integrada com a Prefeitura Municipal de Franca.
Próximos passos
Após a reconexão da rede de drenagem, conduzindo novamente a água até o córrego, a Prefeitura informou que o trecho será reaterrado, receberá nova base e será asfaltado antes da liberação ao trânsito.
Além da intervenção na avenida Augusto Salomão, equipes municipais também realizaram manutenções preventivas em galerias de outras regiões, como nas ruas Afonso Pena e João Matias Vieira, na Vila Allan Kardec.
