O Sesi Franca Basquete volta à quadra nesta quinta-feira, 19, às 19h, para um confronto direto contra o Flamengo, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).
A partida coloca frente a frente duas das principais forças do NBB (Novo Basquete Brasil), que brigam para se isolar na parte de cima da tabela. Para o time francano, o duelo também representa a chance de revanche após a derrota sofrida para a equipe carioca no primeiro turno da competição.
Franca está na liderança da competição nacional, com 22 vitórias e cinco derrotas. Com um jogo a menos, Pinheiros e Flamengo aparecem na sequência, com 21 vitórias e cinco derrotas.
A delegação do Sesi Franca está no Rio de Janeiro com o time completo e vem de vitória sobre o Botafogo na última rodada, por 88 a 66. Nesse jogo, Georginho foi um dos destaques, com 16 pontos.
Na sequência de partidas contra equipes cariocas no Rio de Janeiro, os francanos ainda enfrentarão o Vasco da Gama no domingo, 22, às 11h, no ginásio de São Januário.
O técnico Helinho terá à disposição contra o Flamengo os seguintes jogadores: Lucas Dias, David Jackson, Georginho, Bennett, Felício, Mineiro, Laterza, Rodriguez, Zu Júnior e os jovens Vini Santos e Piá.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.