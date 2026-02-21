Nascida em 18 de setembro de 1996, na Santa Casa de Franca, Karoline Lauriem Cruz da Silva, 29 anos, cresceu dividida entre dois extremos da cidade: o Jardim Ângela Rosa, na Zona Sul, e o Leporace, na Zona Norte. Filha de Silvia Renata Cruz e Antônio de Pádua Ribeiro da SIlva, neta de Isabel, Darcy e João, teve desde cedo o Carnaval como herança afetiva e territorial e nesse ano de 2026 se sagrou campeã do Carnaval Paulista.

De um lado da família, a escola Aliados da Santa Cruz; do outro, a Filhos de Gandhi, do bairro Leporace. Ainda criança, acompanhava os desfiles, recortava fotos de rainhas e porta-bandeiras e já se imaginava conduzindo o pavilhão. A referência estava ali: a dança do casal de mestre-sala e porta-bandeira, a bandeira tremulando e o título de campeã estampado nas páginas do jornal impresso.

A estreia oficial aconteceu em 2012, desfilando em ala pela Filhos de Gandhi. No ano seguinte, realizou o primeiro grande sonho: tornou-se porta-bandeira. Em 2013, desfilou pela Filhos de Gandhi e conquistou o título naquele que foi seu primeiro Carnaval como primeira porta-bandeira.

Da avenida francana ao Sambódromo do Anhembi