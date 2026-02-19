Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da agressão que levou à morte do tatuador Vitor Fonseca, de 42 anos, na madrugada de 15 de fevereiro, na praça Eloy Lima, no Centro de Nuporanga. O caso é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal seguida de morte.
O vídeo mostra Vitor Fonseca, vestido com camisa preta, short bege e um acessório na cabeça, caminhando e conversando com uma criança, que aparece usando saia azul e um acessório amarelo, em direção à praça Eloy Lima. Ao chegar ao local, o grupo encontrou outras pessoas que também ocupavam o espaço — cerca de dez aparecem nas imagens no momento da ocorrência.
Dinâmica registrada
Vitor Fonseca permaneceu conversando com a criança e, segundo consta na investigação, teria supostamente feito um convite para que ela brincasse. Em determinado momento, uma mulher vestida de branco se aproximou e aparentou pedir que ele se afastasse do grupo em que estavam menores de idade.
O indiciado, Vítor Manoel, de 25 anos, que aparece nas imagens sem camisa, usando short escuro e com uma camisa branca sobre os ombros, levantou-se de onde estava sentado e dirigiu-se ao local onde a vítima se encontrava.
Uma discussão iniciou-se entre os dois. Amigos do indiciado apareceram tentando contê-lo, segurando-o enquanto a discussão se intensificava. Em seguida, Vitor Fonseca afastou-se por alguns instantes, mas retornou ao grupo onde estavam as crianças.
Segundo relato prestado pelo indiciado à Polícia Civil, nesse momento a vítima teria dito a frase: “eu gosto da safadeza”. Logo após, as imagens mostraram Vítor Manoel desferindo um soco no rosto de Vitor Fonseca, que caiu para trás, atingiu o solo e ficou desacordado.
Socorro e morte
Após a queda, as pessoas presentes se aproximaram e se reuniram ao redor da vítima, demonstrando preocupação. Conforme registrado no boletim de ocorrência, o irmão do indiciado foi até o Hospital São Geraldo, localizado a cerca de 100 metros da praça, para solicitar atendimento. A ambulância foi acionada e, segundo relato, chegou após reiteração do pedido por telefone.
Vitor Fonseca foi socorrido e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Franca, onde morreu na última terça-feira, 17. A causa da morte foi traumatismo cranioencefálico.
Captação de órgãos na Santa Casa de Franca
Após a confirmação da morte encefálica, os órgãos de Vitor Fonseca, de 42 anos, foram doados. A captação foi realizada na Santa Casa de Franca, com os rins destinados ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, os ossos ao Hospital das Clínicas de Marília e as córneas à Comissão de Transplantes do Grupo Santa Casa de Franca, permitindo que outras pessoas fossem beneficiadas por meio de transplantes.
Investigação
A ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte, natureza jurídica aplicada quando não há intenção comprovada de matar, mas a agressão resulta em óbito. A Polícia Civil segue apurando os fatos, analisando as imagens de segurança, ouvindo testemunhas e reunindo elementos para a conclusão do inquérito. Na tarde desta quarta-feira, 18, o agressor foi ouvido e, posteriormente, liberado pela polícia.
Familiares e amigos emitem nota
Amigos e familiares de Vitor Fonseca emitiram uma nota em repúdio às supostas acusações feitas à vítima no depoimento do agressor. Leia na íntegra:
"A família e os amigos de Vítor Fonseca manifestam profunda indignação diante da divulgação do depoimento do agressor, com acusações contra alguém que foi violentamente agredido, estava desacompanhado e, tragicamente, não está mais aqui para se defender.
A interpretação isolada de imagens sem som não pode servir de prova para acusações contra a honra da vítima. Absolutamente nada atenua ou justifica a violência praticada, sob pena de se normalizar a inaceitável ideia de que alguém pode fazer justiça pelas próprias mãos."
