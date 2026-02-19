Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da agressão que levou à morte do tatuador Vitor Fonseca, de 42 anos, na madrugada de 15 de fevereiro, na praça Eloy Lima, no Centro de Nuporanga. O caso é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal seguida de morte.

O vídeo mostra Vitor Fonseca, vestido com camisa preta, short bege e um acessório na cabeça, caminhando e conversando com uma criança, que aparece usando saia azul e um acessório amarelo, em direção à praça Eloy Lima. Ao chegar ao local, o grupo encontrou outras pessoas que também ocupavam o espaço — cerca de dez aparecem nas imagens no momento da ocorrência.

Dinâmica registrada

Vitor Fonseca permaneceu conversando com a criança e, segundo consta na investigação, teria supostamente feito um convite para que ela brincasse. Em determinado momento, uma mulher vestida de branco se aproximou e aparentou pedir que ele se afastasse do grupo em que estavam menores de idade.