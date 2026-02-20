As inscrições para o concurso público da Polícia Penal do Estado de São Paulo foram reabertas nesta quinta-feira, 19, oferecendo 1.100 vagas para o cargo de policial penal, em um dos maiores concursos de segurança pública do ano no Estado. A iniciativa visa ampliar a participação e corrigir irregularidades no processo anterior, tornando o certame mais inclusivo e competitivo.

O período de inscrições segue aberto até as 16h do dia 10 de abril, com candidatura feita exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, banca organizadora responsável pelo certame.

Homens e mulheres podem se inscrever dentro desse prazo. Candidatos que já haviam se inscrito antes da suspensão não precisam realizar uma nova inscrição, exceto se desejarem desistir (neste caso, podem solicitar ressarcimento da taxa).

Provas e cronograma