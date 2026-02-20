As inscrições para o concurso público da Polícia Penal do Estado de São Paulo foram reabertas nesta quinta-feira, 19, oferecendo 1.100 vagas para o cargo de policial penal, em um dos maiores concursos de segurança pública do ano no Estado. A iniciativa visa ampliar a participação e corrigir irregularidades no processo anterior, tornando o certame mais inclusivo e competitivo.
O período de inscrições segue aberto até as 16h do dia 10 de abril, com candidatura feita exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, banca organizadora responsável pelo certame.
Homens e mulheres podem se inscrever dentro desse prazo. Candidatos que já haviam se inscrito antes da suspensão não precisam realizar uma nova inscrição, exceto se desejarem desistir (neste caso, podem solicitar ressarcimento da taxa).
Provas e cronograma
A avaliação dos candidatos começará pela prova objetiva, prevista para o dia 31 de maio de 2026, no período da tarde. O concurso será composto por etapas eliminatórias - incluindo aferição de estatura e teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social - que são fundamentais para a formação de novos policiais penais no estado.
Requisitos e remuneração
Para concorrer, os candidatos devem atender a critérios básicos previstos em lei, como:
- idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos (na data de encerramento das inscrições);
- diploma de nível superior em qualquer área;
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B” ou superior.
A remuneração inicial do cargo será de R$ 4.695,60, valor que pode ser complementado com adicionais, como insalubridade, e benefícios, como auxílio-alimentação e transporte.
Justiça suspendeu processo inicial
A reabertura das inscrições ocorre após uma determinação judicial que suspendeu o processo inicial devido à restrição de participação apenas a candidatos do sexo masculino. A retificação corrigiu a regra e ampliou o acesso às mulheres.
