SHOWS GRATUITOS

Festa do Peão de Restinga tem programação divulgada; VEJA

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Cantores que se apresentarão em Restinga
A programação oficial da Festa do Peão de Restinga foi divulgada nesta quinta-feira, 19, e promete movimentar a cidade entre os dias 17 e 20 de abril, com grandes nomes da música sertaneja se apresentando, além da tradicional Queima do Alho.

O evento, realizado pela Prefeitura, terá entrada solidária para os setores de arena e arquibancada, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Shows confirmados

A abertura, na sexta-feira, 17, será com a dupla Matheus & Kauan, dona de sucessos como “Que Sorte a Nossa”, “Te Assumi pro Brasil”, “Ao Vivo e a Cores” e “Vou Ter Que Superar”. A expectativa é de casa cheia já no primeiro dia.

No sábado, 18, quem sobe ao palco é a consagrada dupla Matogrosso & Mathias, referência do sertanejo romântico. No repertório, clássicos como “Tentei Te Esquecer”, “24 Horas de Amor”, “Na Hora do Adeus” e “De Igual Pra Igual” devem embalar o público. Este dia, o evento terá cobrança de ingressos.

Já na segunda-feira, 20, véspera de feriado, o encerramento ficará por conta de João Bosco & Vinícius, que prometem animar a festa com hits como “Chora, Me Liga”, “Bloqueia Eu”, “Sem Esse Coração” e “Eu Vou Morrer de Amor”.

Tradição com Queima do Alho

Além dos shows, no domingo, dia 19 de abril, será realizada a tradicional Queima do Alho — evento típico das comitivas de boiadeiros, com preparo de pratos como arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e churrasco, resgatando as raízes da cultura tropeira.

A organização reforça que a entrada solidária vale para os setores arena e arquibancada. As vendas on-line para os setores como camarotes estão disponíveis pelo site Q2.

