A programação oficial da Festa do Peão de Restinga foi divulgada nesta quinta-feira, 19, e promete movimentar a cidade entre os dias 17 e 20 de abril, com grandes nomes da música sertaneja se apresentando, além da tradicional Queima do Alho.

O evento, realizado pela Prefeitura, terá entrada solidária para os setores de arena e arquibancada, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Shows confirmados

A abertura, na sexta-feira, 17, será com a dupla Matheus & Kauan, dona de sucessos como “Que Sorte a Nossa”, “Te Assumi pro Brasil”, “Ao Vivo e a Cores” e “Vou Ter Que Superar”. A expectativa é de casa cheia já no primeiro dia.